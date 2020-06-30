Українці виїжджають на роботу в Польщу. Але деяким з них слід відбути обов'язкову обсервацію. Умови перебування там не найкращі.

Умови перетину кордону та перебування українців в Польщі після спілкування з однією із заробітчанок опублікував телеграм-канал PavlovskyNews.

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За її словами, на кордоні з Польщею їм зробили лише температурний скринінг. При цьому кімната, де люди очікували на перевірку своїх автобусів, була переповнена. Відтак можливість дотримуватися необхідної соціальної дистанції не було.

В самій Польщі їх відправили на обов'язкову обсервацію. Однак ніяких ПЛР-тестів по приїзді не робили. При цьому за порушення обсервації на них може очікувати штраф у розмірі 5 тисяч злотих (33,8 тисячі гривень). Поліція вже приїжджала перевіряти їх.



Умови проживання українців на обсервації в Польщі / фото PavlovskyNews

Варто відзначити, що сезонні працівники з України, які працюють на сільськогосподарських роботах в Польщі, можуть працювати без 14-денної обсервації.

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Щодо умов проживання на обсервації, то вони теж не найкращі. При цьому харчуватися доводиться своїм коштом.