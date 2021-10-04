Никаких скрытых богатств, – в Кремле говорят, что в Pandora Papers нет ничего криминального

В Кремле заявили, что якобы не увидели в архивах Pandora Papers никаких скрытых богатств ближайшего окружения Владимира Путина. Обнародованные материалы российская сторона охарактеризовала как "ничего особенного".

Дмитрий Песков, пресс-секретарь Владимира Путина, заявил, что сейчас якобы не понятно, что это за информация и о чем она. Пока даже неизвестно, можно ли ей доверять.

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Вы знаете, там, честно говоря, мы не увидели никаких скрытых богатств ближайшего окружения Путина,

– заявил Песков.

Кроме того, спикер Путина попытался "перевести стрелки" на США. Песков заявил, что именно эта страна является "крупнейшей в мире оффшорной лагуной".

Pandora Papers о Путине: главное

В Pandora Papers – расследовании международного консорциума журналистов – не упоминается напрямую фамилия Владимира Путина.

В то же время там оказались люди из ближайшего окружения президента России. В частности, вспоминают его друга детства Петра Колбина.

Также в Pandora Papers вспоминают "близкую подругу Путина" Светлану Кривоногих. Проанализировав документы Pandora Papers, можно сделать вывод, что часть имущества главы Кремля спрятана в Монако.

Журналисты установили связь Светланы Кривоногих в Монако с компанией, которая предоставляла услуги другим "друзьям Путина" – Геннадию Тимченко и Петру Колбину.

Кто еще фигурирует в российской части Pandora Papers

Гендиректор "Первого канала" Константин Эрнст,

Светлана Кривоногих, которую связывают с Владимиром Путиным,

гендиректор "Ростеха" Сергей Чемезов,

вице-премьер России Марат Хуснуллин,

заместительница мэра Москвы Наталья Сергунина,

сенатор Совета Федерации Олег Ткач.

По данным издания "Проект", у Кривоногих и Путина в 2003 году якобы родилась дочь.