"Никаких сомнений о содержании под стражей": Медведчуку изменят меру пресечения

Виктору Медведчуку однозначно изменят меру пресечения. Кум Путина убежал из-под домашнего ареста после начала полномасштабной войны России с Украиной. Однако в апреле 2022 года его поймали.

Генпрокурор Ирина Венедиктова в эфире общенационального телемарафона подчеркнула, что бегство Медведчука означает: меру пресечения необходимо однозначно изменить. Ждать рассмотрения суда кум Путина должен под стражей, сообщает 24 канал.

Заметьте Сначала будут следственные действия и допросы, — Данилов о том, что ждет Медведчука

То, что Медведчук сбежал, означает, что теперь ему однозначно должны изменить меру пресечения. Если тогда были какие-то возможности домашнего ареста, то сегодня уже понятно, что здесь должно быть содержание под стражей,

– подчеркнула Венедиктова.

Заместитель главы МВД Вадим Денисенко также подчеркнул, что на этот раз Медведчуку не удастся скрыться.

Важно – Арестович ответил, что ждет Медведчука: смотрите видео