Никаких заговоров, чтобы "слить" государство, никто вам больше не простит, – Зеленский олигархам
Источник:"Новое время"
Президент Зеленский заявил, что 2022 год будет решающим для Украины. В частности, он заверил, что не будет прощать олигархам попытки "слить" государство.
Президент считает начало работы антиолигархического закона одним из ключевых событий 2022 года. Об этом он написал в колонке для спецпроекта "Новое время" и The Economist Мир.
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Это – самый мощный шаг для детенизации, – Зеленский
В мае 2022 года появится максимально четкая красная линия – для тех, кто считает еще с 90-х годов, что государство – это их личная собственность. Начнет действовать антиолигархический закон. Это самый мощный шаг для детенизации экономических и политических отношений в Украине,
– отметил Зеленский.
Глава государства подчеркнул, что не будет прощать олигархам заговоры и незаконные схемы. Зеленский также написал, что больше не будет возможности "покупать политиков, чтобы выбивать для себя экономические привилегии".
Другие ключевые события 2022 года:
- продолжение кампании по вакцинации;
- судебная реформа;
- инфраструктурная реформа.
Президент отметил, что 2022 год – очень важный для Украины, особенно с точки зрения преодоления пандемии.
Только полный курс вакцинации для абсолютного большинства людей станет предпосылкой для того, чтобы забыть о карантине,
– добавил президент.
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Главное об антиолигархическом законе:
- Инициатива закона о статусе олигархов в Украине принадлежит президенту Зеленскому.
- В сентябре 2021 года за документ проголосовала Верховная Рада.
- В ноябре закон подписал президент Зеленский.
- Закон создает правовые рамки для отделения крупного бизнеса от политической борьбы.
- Положение документа должно ограничить влияние олигархов на экономическую жизнь Украины.
- Также закон устанавливает четкие критерии определения олигархов и требования к прозрачности контактов чиновников с ними.
Как ограничить влияние олигархов – смотрите в "Право на достоинство":