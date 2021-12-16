Никаких заговоров, чтобы "слить" государство, никто вам больше не простит, – Зеленский олигархам

Президент Зеленский заявил, что 2022 год будет решающим для Украины. В частности, он заверил, что не будет прощать олигархам попытки "слить" государство.

Президент считает начало работы антиолигархического закона одним из ключевых событий 2022 года. Об этом он написал в колонке для спецпроекта "Новое время" и The Economist Мир.

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Это – самый мощный шаг для детенизации, – Зеленский

В мае 2022 года появится максимально четкая красная линия – для тех, кто считает еще с 90-х годов, что государство – это их личная собственность. Начнет действовать антиолигархический закон. Это самый мощный шаг для детенизации экономических и политических отношений в Украине,

– отметил Зеленский.

Глава государства подчеркнул, что не будет прощать олигархам заговоры и незаконные схемы. Зеленский также написал, что больше не будет возможности "покупать политиков, чтобы выбивать для себя экономические привилегии".

Другие ключевые события 2022 года:

продолжение кампании по вакцинации;

судебная реформа;

инфраструктурная реформа.

Президент отметил, что 2022 год – очень важный для Украины, особенно с точки зрения преодоления пандемии.

Только полный курс вакцинации для абсолютного большинства людей станет предпосылкой для того, чтобы забыть о карантине,

– добавил президент.

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Главное об антиолигархическом законе:

Инициатива закона о статусе олигархов в Украине принадлежит президенту Зеленскому.

В сентябре 2021 года за документ проголосовала Верховная Рада.

В ноябре закон подписал президент Зеленский.

Закон создает правовые рамки для отделения крупного бизнеса от политической борьбы.

Положение документа должно ограничить влияние олигархов на экономическую жизнь Украины.

Также закон устанавливает четкие критерии определения олигархов и требования к прозрачности контактов чиновников с ними.

Как ограничить влияние олигархов – смотрите в "Право на достоинство":