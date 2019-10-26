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      Никаких дискуссий, – Загороднюк прокомментировал заявление РФ относительно "признания" оккупации

      26 Читати новину українською
      Украина не будет вести с РФ никаких дискуссий о признании аннексии Крыма, – Минобороны
      Украина не будет вести с РФ никаких дискуссий о признании аннексии Крыма, – Минобороны / Минобороны

      Заявления российского МИД о разблокировании движения в Керченском проливе Украины и "признание" оккупации Крыма – провокация. Никаких дискуссий об этом быть не может.

      Таким образом Россия хочет усилить давление, об этом сказал министр обороны Украины Андрей Загороднюк после визита в штаб-квартиру НАТО, пишет Укринформ.

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      Он отметил, что Украина относится к таким заявлениям, как к провокациям. Благодаря давлению Москва хочет "подтолкнуть" к каким-то договоренностям.

      То есть абсолютно никаких дискуссий по любым "признаниям" не будет – об этом даже не серьезно говорить,
      – отметил министр.

      В то же время Загороднюк отметил, что ситуация в Азовском море действительно очень напряженная. Задача Украины здесь – "усиливать наши способности, точнее, их строить".

      "Этим мы и занимаемся. Это наша стратегия, наш флот и береговая оборона, подготовка войск, наращивание возможностей. Те корабли (НАТО), которые заходят в Черное море, это часть того плана, который мы начинаем", – сказал он.

      Он отметил, что детали такого плана будут обсуждаться в ходе предстоящего визита Североатлантического Совета на уровне послов в Одессе, который состоится на следующей неделе.

      Что в России "предложили" Украине?

      Заместитель министра иностранных дел России Андрей Руденко заявил в интервью одному из российских СМИ, урегулировать вопрос о морском разграничении между Украиной и Россией поможет "признание" Киевом аннексии Крыма.

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      • В августе Госгидрография Украины заявила о намерении объявить морской режимный район вокруг аннексированного Крыма, чтобы запретить заходить судам во все порты аннексированного полуострова.
      • Это возмутило российских "сенаторов от Крыма" Сергея Цекова и Ольгу Ковитиди.
      • Правительство Украины официально прекратило функционирование всех портов оккупированного Крыма с июля 2014 года. Гавани полуострова закрыты для международного судоходства.
      blog_ava
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      Теги: Новости Украины Новости политики
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