Никаких дискуссий, – Загороднюк прокомментировал заявление РФ относительно "признания" оккупации

Заявления российского МИД о разблокировании движения в Керченском проливе Украины и "признание" оккупации Крыма – провокация. Никаких дискуссий об этом быть не может.

Таким образом Россия хочет усилить давление, об этом сказал министр обороны Украины Андрей Загороднюк после визита в штаб-квартиру НАТО, пишет Укринформ.

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Он отметил, что Украина относится к таким заявлениям, как к провокациям. Благодаря давлению Москва хочет "подтолкнуть" к каким-то договоренностям.

То есть абсолютно никаких дискуссий по любым "признаниям" не будет – об этом даже не серьезно говорить,

– отметил министр.

В то же время Загороднюк отметил, что ситуация в Азовском море действительно очень напряженная. Задача Украины здесь – "усиливать наши способности, точнее, их строить".

"Этим мы и занимаемся. Это наша стратегия, наш флот и береговая оборона, подготовка войск, наращивание возможностей. Те корабли (НАТО), которые заходят в Черное море, это часть того плана, который мы начинаем", – сказал он.

Он отметил, что детали такого плана будут обсуждаться в ходе предстоящего визита Североатлантического Совета на уровне послов в Одессе, который состоится на следующей неделе.

Что в России "предложили" Украине?

Заместитель министра иностранных дел России Андрей Руденко заявил в интервью одному из российских СМИ, урегулировать вопрос о морском разграничении между Украиной и Россией поможет "признание" Киевом аннексии Крыма.

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