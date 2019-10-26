Жодних дискусій, – Загороднюк прокоментував заяву РФ щодо "визнання" окупації Криму

Заяви російського МЗС про розблокування руху у Керченській протоці України та "визнання" окупації Криму – провокація. Жодних дискусій про це бути не може.

Таким чином Росія хоче посилити тиск, про це сказав міністр оборони України Андрій Загороднюк під час візиту до штаб-квартири НАТО, пише Укрінформ.

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Він наголосив, що Україна ставиться до таких заяв, як до провокацій. Завдяки тиску Москва хоче "підштовхнути" до якихось домовленостей.

Тобто абсолютно ніяких дискусій стосовно будь-яких "визнань" не буде – про це навіть не серйозно говорити,

– зазначив міністр.

Водночас Загороднюк наголосив, що ситуація в Азовському морі дійсно є дуже напруженою. Завдання України тут – "підсилювати наші спроможності, точніше, їх будувати".

"Цим ми і займаємось. Це наша стратегія, це наш флот і берегова оборона, підготовка військ, нарощування спроможностей. Ті кораблі (НАТО), які заходять в Чорне море, це частина того плану, який ми починаємо", – сказав він.

Він зауважив, що деталі такого плану будуть обговорюватися під час майбутнього візиту Північноатлантичної Ради на рівні послів до Одеси, який відбудеться вже наступного тижня.

Що у Росії "запропонували" Україні?

Заступник міністра закордонних справ Росії Андрій Руденко заявив в інтерв’ю одному з російських ЗМІ, що врегулювати питання про морське розмежування між Україною і Росією допоможе "визнання" Києвом анексії Криму.

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