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      Жодних дискусій, – Загороднюк прокоментував заяву РФ щодо "визнання" окупації Криму

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      Україна не вестиме з РФ жодних дискусій щодо визнання анексії Криму, – Міноборони
      Україна не вестиме з РФ жодних дискусій щодо визнання анексії Криму, – Міноборони / Міноборони

      Заяви російського МЗС про розблокування руху у Керченській протоці України та "визнання" окупації Криму – провокація. Жодних дискусій про це бути не може.

      Таким чином Росія хоче посилити тиск, про це сказав міністр оборони України Андрій Загороднюк під час візиту до штаб-квартири НАТО, пише Укрінформ.

      Знайте більше: Україна готова до переговорів у будь-якому форматі, – МЗС про повернення Криму

      Він наголосив, що Україна ставиться до таких заяв, як до провокацій. Завдяки тиску Москва хоче "підштовхнути" до якихось домовленостей.

      Тобто абсолютно ніяких дискусій стосовно будь-яких "визнань" не буде – про це навіть не серйозно говорити,
      – зазначив міністр.

      Водночас Загороднюк наголосив, що ситуація в Азовському морі дійсно є дуже напруженою. Завдання України тут – "підсилювати наші спроможності, точніше, їх будувати".

      "Цим ми і займаємось. Це наша стратегія, це наш флот і берегова оборона, підготовка військ, нарощування спроможностей. Ті кораблі (НАТО), які заходять в Чорне море, це частина того плану, який ми починаємо", – сказав він.

      Він зауважив, що деталі такого плану будуть обговорюватися під час майбутнього візиту Північноатлантичної Ради на рівні послів до Одеси, який відбудеться вже наступного тижня.

      Що у Росії "запропонували" Україні?

      Заступник міністра закордонних справ Росії Андрій Руденко заявив в інтерв’ю одному з російських ЗМІ, що врегулювати питання про морське розмежування між Україною і Росією допоможе "визнання" Києвом анексії Криму.

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      • У серпні Держгідрографія України заявила про намір оголосити морський режимний район навколо анексованого Криму, щоб заборонити заходити суднам в усі порти анексованого півострова.
      • Це обурило російських "сенаторів від Криму" Сергія Цекова і Ольгу Ковітіді.
      • Уряд України офіційно припинив функціонування всіх портів окупованого Криму від липня 2014 року. Гавані півострова закриті для міжнародного судноплавства.
      blog_ava
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      25 жовтня
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      Теги: Новини України Новини політики
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