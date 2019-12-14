Никаких документов на нормандском саммите не подписывали, – Резников

Лидеры стран "нормандской четверки" Зеленский, Путин, Меркель и Макрон по итогам саммита в Париже 9 декабря действительно сформировали совместное коммюнике. Но при этом они не подписывали никаких документов.

Об этом в интервью "Левому берегу" заявил представитель Украины в политической подгруппе Трехсторонней контрактной группы Алексей Резников.

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По его словам, лидеры Украины, России, Германии и Франции не подписывали итоговый документ нормандского саммита.

Никто никакого дополнительного коммюнике не подписывал. Подписей никто не ставил ни на одном документе,

– сказал Резников.

Другими словами, под согласованным коммюнике встречи нет подписей: "Коммюнике – это итог того, о чем говорили и о чем, вроде бы, договорились, но подписи никто ни на одном документе не ставит".

О чем договорилась "нормандская четверка"?

Впервые с 2016 года лидеры Украины Владимир Зеленский, Франции Эммануэль Макрон, Германии Ангела Меркель и России Владимир Путин сели за стол переговоров. Во время саммита Зеленский и Путин впервые поговорили тет-а-тет.

По итогам встречи опубликовали документ, в котором указано, что:

Обмен пленными состоится по схеме "всех идентифицированных на всех идентифицированных" до 31 декабря 2019 года;

Разведение сил на трех новых участках на Донбассе пройдет до конца марта 2020 года;

Стороны взяли на себя обязательства сделать все возможное, чтобы обеспечить полное прекращение огня на Донбассе до 31 декабря 2019 года;

На Донбассе планируют открыть новые пункты пропуска на линии разграничения в течение 30 дней.

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О чем договорились лидеры "нормандской четверки" / Инфографика 24 канала

Смотрите итоги нормандской встречи в видео:

Следующая встреча "нормандской четверки" запланирована через 4 месяца – в апреле 2020 года, вероятно, в Берлине.