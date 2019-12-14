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      ВБИВСТВО ПАВЛА ШЕРЕМЕТА ПІДСУМКИ 2019

      Жодних документів на нормандському саміті не підписували, – Резніков

      205 Читать новость на русском
      Саміт у норманському форматі відбувся 9 грудня / president.gov.ua

      Лідери країн "нормандської четвірки" Зеленський, Путін, Меркель та Макрон за підсумками саміту в Парижі 9 грудня дійсно сформували спільне комюніке. Але при цьому вони не підписували жодних документів.

      Про це в інтерв'ю "Лівому берегу" заявив представник України в політичній підгрупі Тристоронньої контрактної групи Олексій Резніков.

      Читайте також: Росіяни істерили, бо наша делегація розмовляла українською мовою, – Резніков про "Нормандію"

      За його словами, лідери України, Росії, Німеччини та Франції не підписували підсумковий документ нормандського саміту.

      Ніхто ніякого додаткового комюніке не підписував. Підписів ніхто не ставив на жодному документі,
      – сказав Резніков.

      Іншими словами, під погодженим комюніке зустрічі немає підписів: "Комюніке – це підсумок того, про що говорили й про що, начебто, домовилися, але підписи ніхто на жодному документі не ставить".

      Про що домовилась "нормандська четвірка"?

      Уперше з 2016 року лідери України Володимир Зеленський, Франції Еммануель Макрон, Німеччини Ангела Меркель і Росії Володимир Путін сіли за стіл переговорів. Під час саміту Зеленський і Путін вперше поговорили тет-а-тет.

      За підсумками зустрічі опублікували документ, у якому зазначено, що:

      • Обмін полоненими відбудеться за схемою "всіх ідентифікованих на всіх ідентифікованих" до 31 грудня 2019 року;
      • Розведення сил на трьох нових ділянках на Донбасі пройде до кінця березня 2020 року;
      • Сторони взяли на себе зобов'язання зробити усе можливе, аби забезпечити повне припинення вогню на Донбасі до 31 грудня 2019 року;
      • На Донбасі планують відкрити нові пункти пропуску на лінії розмежування протягом 30 днів.

      Важливо про підсумки-2019: що змінилося у відносинах між Україною і Росією – читайте у матеріалі 24 каналу.

      Про що домовилися лідери
      Про що домовилися лідери "нормандської четвірки" / Інфографіка 24 каналу

      Дивіться підсумки нормандської зустрічі у відео:

      Наступна зустріч "нормандської четвірки" запланована через 4 місяці – у квітні 2020 року, ймовірно, у Берліні.

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      Автор: Северин Трач
      Теги: Новини України Новини політики Нормандська зустріч 2019
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