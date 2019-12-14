Росіяни істерили, бо наша делегація розмовляла українською мовою, – Резніков про "Нормандію"

Під час саміту лідерів країн "нормандської четвірки" Зеленського, Путіна, Меркель та Макрона в Парижі 9 грудня стало відомо про інцидент з Сурковим – помічником російського президента. Його дуже дратувало те, що українська делеція розмовляла українською.

Про це у програмі "Свобода слова Савіка Шустера" розповів представник України у Тристоронній контактній групі Олексій Резніков.

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Пана Суркова дратувало, що українська делегація говорить українською мовою. Це Суркова дуже дратувало,

– сказав Резніков.

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков додав деталі інциденту, коли у Суркова у Парижі сталася істерика.

"Був момент, коли українська делегація наполягала… Путін каже, давайте розводити вздовж усієї лінії зіткнення, а Зеленський відповідає: хвилиночку, я порахував, ми так будемо розводити 20 років… Проста розмова. Каже, давайте цей пункт окремо мають узгодити радники. Радники вийшли, і ми бачили психоз Суркова: мовляв, ми так не домовлялися і так далі", – поділився спогадами Аваков.

Дивіться підсумки нормандської зустрічі у відео:

Наступна зустріч "нормандської четвірки" запланована через 4 місяці – у квітні 2020 року, ймовірно, у Берліні.