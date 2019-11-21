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      Никаких документов о подготовке депортации жителей Донбасса не существует, – СНБО

      79 Читати новину українською
      Алексей Данилов – секретарь СНБО Украины / СНБО

      "Документ", о котором активно говорят российские СМИ с легкой руки "сливного бачка" Ольги Скабеевой – обычный фейк. Говорится о якобы доказательстве подготовки депортации жителей Донбасса на Запад Украины "для перевоспитания".

      Никаких документов по подготовке депортации жителей Донбасса не существует. Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов, пишет "Радио Свобода".

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      По его словам, распространяемый в российских и оккупационных пропагандистских СМИ "документ" является фейком. А Украина "к нему не имеет никакого отношения". "Прежде всего, надо внимательно смотреть на то, что там написано. Даже такой улицы не существует, которая там есть в этом "документе", – отметил Данилов.

      Россия продолжает работать с фейками. Им надо чем-то подпитываться, для того, чтобы они что-то там говорили. Большей глупости найти сложно было бы,
      – заявил Данилов.

      18 ноября стало известно, что ряд российских СМИ распространил сообщение о якобы "письме секретаря СНБОУ к главам Офиса Президента, Службы безопасности и к премьер-министру Украины. А в "письме" говорится о том, что большинство жителей Донбасса не является "проукраинскими", а потому их надо переселить – либо в Россию, либо в центральные и западные регионы Украины.

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      Автор: Северин Трач
      Теги: Новости Украины Война на Донбассе Реинтеграция Донбасса Новости России Украина – Россия Российская пропаганда
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