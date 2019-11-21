Жодних документів про підготовку депортації мешканців Донбасу не існує, – РНБО

"Документ", про який активно говорять російські ЗМІ з легкої руки "зливного бачка" Ольги Скабєєвої – звичайний фейк. Мовиться про начебто доказ підготовки депортації мешканців Донбасу на Захід України "для перевиховання".

Жодних документів щодо підготовки депортації мешканців Донбасу не існує. Про це заявив секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов, пише "Радіо Свобода".

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За його словами, поширюваний в російських та окупаційних пропагандистських ЗМІ "документ" є фейком. А Україна "до нього не має ніякого відношення". "Перш за все, треба уважно дивитися на те, що там написано. Навіть такої вулиці не існує, яка там є в цьому "документі", – зазначив Данілов.

Росія продовжує працювати з фейками. Їм треба чимось підживлюватися, для того, щоб вони щось там говорили. Більшої дурниці знайти складно було б,

– заявив Данілов.

18 листопада стало відомо, що низка російських ЗМІ поширили повідомлення про нібито "лист секретаря РНБОУ до голів Офісу Президента, Служби безпеки і до прем'єр-міністра України. А в "листі" мовиться про те, що більшість мешканців Донбасу не є "проукраїнськими", а тому їх треба переселити – або до Росії, або у центральні й західні регіони України.