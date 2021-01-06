Никакого насилия: Трамп обратился к людям в Капитолии
Президент США Дональд Трамп обратился к людям, находящимся в американском Капитолии. Он призвал всех сохранять мир.
Что сказал Трамп
Президент США отреагировал на беспорядки под зданием Конгресса. Он настоял, чтобы люди не нарушали закон. Об этом политик написал на своей странице в твиттере.
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Я прошу всех в Капитолии США сохранять мир. Никакого насилия! Помните, мы – партия правопорядка. Уважайте законы и наших мужчин и женщин в голубом,
– заявил Трамп.
Беспорядки в США: что известно
- 6 января в США должны были объявить официальные результаты выборов президента.
- Несогласный с собственным поражением Трамп призвал своих сторонников выйти на акции протеста.
- Под зданием Конгресса начались столкновения протестующих с правоохранителями. Сторонникам Трампа удалось прорваться в Капитолий.
- Из-за этого объявление результатов перенесли, а людей из здания эвакуировали.
- Охрана выстрелила в протестующую. Пока не известно, выжила ли женщина.
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