Президент США Дональд Трамп обратился к людям, находящимся в американском Капитолии. Он призвал всех сохранять мир.

Что сказал Трамп

Президент США отреагировал на беспорядки под зданием Конгресса. Он настоял, чтобы люди не нарушали закон. Об этом политик написал на своей странице в твиттере.

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Я прошу всех в Капитолии США сохранять мир. Никакого насилия! Помните, мы – партия правопорядка. Уважайте законы и наших мужчин и женщин в голубом,

– заявил Трамп.

I am asking for everyone at the U.S. Capitol to remain peaceful. No violence! Remember, WE are the Party of Law & Order – respect the Law and our great men and women in Blue. Thank you! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 6, 2021

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