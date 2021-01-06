Жодного насильства: Трамп звернувся до людей у Капітолію
Президент США Дональд Трамп звернувся до людей, які перебувають в американському Капітолію. Він закликав усіх зберігати мир.
Що сказав Трамп
Президент США відреагував на заворушення під будівлею Конгресу. Він наполіг, аби люди не порушували закон. Про це політик написав на своїй сторінці у твіттері.
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Я прошу всіх у Капітолію США зберігати мир. Жодного насильства! Пам'ятайте, ми – партія правопорядку. Поважайте закони і наших чоловіків і жінок у блакитному,
– заявив Трамп.
Заворушення у США: що відомо
- 6 січня у США мали оголосити офіційні результати виборів президента.
- Незгідний з власною поразкою Трамп закликав своїх прихильників вийти на акції протесту.
- Під будівлею Конгресу розпочалися сутички протестувальників з правоохоронцями. Прихильникам Трампа вдалося прорватися у Капітолій.
- Через це оголошення результатів перенесли, а людей з будівлі евакуювали.
- Охорона вистрілила протестувальницю. Наразі не відомо, чи жінка вижила.
- Більше про те, що відбувається у США – читайте тут.
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