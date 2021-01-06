Президент США Дональд Трамп звернувся до людей, які перебувають в американському Капітолію. Він закликав усіх зберігати мир.

Що сказав Трамп

Президент США відреагував на заворушення під будівлею Конгресу. Він наполіг, аби люди не порушували закон. Про це політик написав на своїй сторінці у твіттері.

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Я прошу всіх у Капітолію США зберігати мир. Жодного насильства! Пам'ятайте, ми – партія правопорядку. Поважайте закони і наших чоловіків і жінок у блакитному,

– заявив Трамп.

I am asking for everyone at the U.S. Capitol to remain peaceful. No violence! Remember, WE are the Party of Law & Order – respect the Law and our great men and women in Blue. Thank you! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 6, 2021

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