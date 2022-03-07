Никакого продвижения врага, это хорошие сутки, – Арестович

В последние сутки врагу не удалось продвинуться по территории Украины. В то же время у украинской стороны есть незаурядные победы.

Об этом в эфире 24 канала рассказал Алексей Арестович, советник главы Офиса Президента. По предварительным данным, еще нуждающимся в уточнении, наши военные вызволили Чугуев на Харьковщине. Это незаурядное событие.

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Как отметил Арестович, вооруженные силы Украины уничтожили 30 вертолетов противника в Херсонской области. Кроме того, утопили корабль россиян возле Одессы, а это первые потери флота врага в этой войне.

Никакого продвижения врага в течении суток. Ни одного. Мы держим наш флаг очень высоко. И это хорошие сутки,

– подчеркнул он.

По словам советника главы ОП, единственные новости, которые немного огорчают – враг высадился возле аэропорта в Николаеве, но там скоро все решат на месте и будут очередные пленники.

В то же время враг пытается усиливать психологическую операцию против сознания украинцев. Однако это лишь доказывает, что на земле и в воздухе у оккупантов ничего не удается и они пытаются использовать все возможности.

Алексей Арестович прокомментировал сутки на фронте: смотрите видео

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