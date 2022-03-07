Про це в ефірі 24 каналу розповів Олексій Арестович, радник голови Офісу Президента. За попередніми даними, які ще потребують уточнення, наші військові звільнили Чугуїв на Харківщині. Це неабияка подія.

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Як зазначив Арестович, Збройні сили України знищили 30 вертольотів противника у Херсонській області. Крім того, втопили корабель росіян біля Одеси, а це – перші втрати флоту ворога у цій війні.

Жодного просування ворога протягом доби. Жодного. Ми тримаємо наш прапор дуже високо. І це гарна доба,

– наголосив він.

За словами радника очільника ОП, єдині новини, які трохи засмучують – ворог висадився біля аеропорту в Миколаєві, але там скоро все вирішать на місці і будуть чергові полонені.

Водночас ворог намагається посилювати психологічну операцію проти свідомості українців. Однак це лише доводить, що на ґрунті й у повітрі в окупантів нічого не вдається й вони намагаються використовувати усі можливості.

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