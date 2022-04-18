Никакого шторма. Никакой буксировки. Груда металла ушла на дно, проплавав в общей сложности с 27.07.1979 более 40 лет (несколько лет его ремонтировали).

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Потери России

По разным данным, погибло от 38 до более 160 моряков, еще более 150 получили увечья и сильнейшие ожоги, лишились конечностей. Никто перед их семьями до сих пор не извинился, не принес слов сочувствия и соболезнования, будто это личный состав крейсера похитил миллиарды рублей на "ремонте" и "модернизации".

20+ путинской стабильности, более 100 современных роскошных яхт длиной от 100 до 200 метров у путинского окружения, и "флагман" флота 1979 года постройки (строили с начала 70-х). Дворцы и мегаяхты для элиты Путина и старые совковые корыта, которые не могут даже самих себя защитить, не говоря уже о защите страны.

Окружение Путина разоряло минобороны страны / Фото Getty Images

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"Москву" подвели на убой

Сегодня разговаривал со специалистом, человеком, который более 20 лет своей жизни проектировал и строил надводные и подводные военные корабли/лодки. Вопрос был только один – "Какой дебил решил использовать крейсер вблизи от берега? Его проектировали для работы в дальних морских и океанических зонах и для ударов по авианосцам и подлодкам, на нем стояли сверхмощные ракеты дальностью до 1000 километров. Кто его подвел к берегам на убой и зачем?"

Вопрос риторический. Когда министра обороны назначают по принципу лояльности и близости к телу, когда министр обороны своими первыми замами протаскивает коррупционеров и сообщников по правительству Мособласти, нужно ли удивляться таким результатам?

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