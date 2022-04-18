Жодного шторму. Жодного буксирування. Груда металу пішла на дно, проплававши загалом з 27.07.1979 понад 40 років (кілька років його ремонтували).

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Втрати Росії

За різними даними, загинуло від 38 до понад 160 моряків, ще понад 150 отримали каліцтва та сильні опіки, втратили кінцівки. Ніхто перед їхніми сім'ями досі не вибачився, не приніс слів співчуття та співчуття, ніби це особовий склад крейсера викрав мільярди рублів на "ремонті" та "модернізації".

20+ путінської стабільності, понад 100 сучасних розкішних яхт довжиною від 100 до 200 метрів у путінського оточення, і "флагман" флоту 1979 будівлі (будували з початку 70-х). Палаци та мега яхти для еліти Путіна та старі совкові корита, які не можуть навіть самих себе захистити, не кажучи вже про захист країни.

Оточення Путіна розоряло міноборони країни / Фото Getty Images

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"Москву" підвели на забій

Сьогодні розмовляв із фахівцем, людиною, яка понад 20 років свого життя проєктувала та будувала надводні та підводні військові кораблі/човни. Питання було тільки одне – "Який дебіл вирішив використати крейсер поблизу від берега? Його проєктували для роботи в далеких морських та океанічних зонах і для ударів по авіаносцях та підводних човнах, на ньому стояли надпотужні ракети дальністю до 1000 кілометрів. Хто його підвів до берегів на забій" і навіщо?"

Питання риторичне. Коли міністра оборони призначають за принципом лояльності та близькості до тіла, коли міністр оборони своїми першими заступниками протягує корупціонерів та спільників за урядом Мособласті, чи потрібно дивуватися таким результатам?

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