Никакого сюрприза – Зеленский о том, как далеко зашел Путин в войне против Украины

Россия, несмотря на огромные потери и крах экономики, продолжает войну против Украины. Враг понимает, что проиграл, поэтому перешел к невероятному зверству – обстрелу мирных городов.

Президент Украины Владимир Зеленский дал интервью немецкому изданию Die Zeit. Журналисты поинтересовались, удивило ли нашего президента, как далеко готов пойти в войне против Украины диктатор страны-оккупанта.

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"Никакого сюрприза"

По словам Владимира Зеленского, вторжение России в Украину для него сюрпризом не стало. Правда, жестокость оккупантов невозможно понять или спокойно воспринимать.

То, что они делают с гражданским населением... Когда сбрасывают авиабомбы на жилые дома или бьют по жилым кварталам с реактивной артиллерии – это невозможно понять. Это очевидные военные преступления,

– сказал президент Украины.

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