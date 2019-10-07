11:37
7 окт 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      ФОРМУЛА ШТАЙНМАЙЕРА ДЕРЕВЯНЧЕНКО – ГОЛОВКИН
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Сливки: Кадыровское зрелище для Путина. Россияне без газа
      Вєсті Кремля
      20:50, 5 октября
      Вести.UA. Жир: Кива и Дубинский удовлетворяют потребности прямо в Раде. Разумков устал
      Вєсті.UA
      19:48, 5 октября
      Обиженный на Зеленского чиновник слил компромат на друга Богдана: резонансное расследование
      ЦРУ
      16:42, 4 октября
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля
      Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
      ФОРМУЛА ШТАЙНМАЙЕРА ДЕРЕВЯНЧЕНКО – ГОЛОВКИН

      Никакого разворота, – Кулеба об Украине, ЕС и "большом соседе"

      4 Читати новину українською
      Разворот Украины от ЕС недопустим и экономически невыгоден, – Кулеба
      Разворот Украины от ЕС недопустим и экономически невыгоден, – Кулеба / Liga.net

      Курс Украины на евроинтеграцию остается неизменным. "Разворот" в другую сторону недопустим и экономически невыгоден, хотя препятствия на пути будут создавать.

      В обществе также нет запроса на разворот этого курса. Об этом сказал вице-премьер-министр Украины по вопросам европейской интеграции Дмитрий Кулеба, пишет Укринформ.

       Это интересно: Нельзя позволить России и там хозяйничать, – дипломат о скандале с Украиной в ПАСЕ

      Кулеба призвал морально быть готовыми к тому, что "большой сосед" постарается помешать Украине двигаться в выбранном направлении.

      Этот курс неизменен. Я в этой истории с 16 августа, когда меня пригласили занять пост вице-премьер-министра. С того момента я ни в одной беседе, ни на одной встрече не слышал даже намека на то, что мы можем изменить курс,
      – добавил он.

      Вице-премьер также отметил, что правительство поставило себе цель за 5 лет достичь всех соответствий членства в Евросоюзе и будет двигаться к той цели. Кулеба отметил, что рисков на этом посту он не видит.

      Дмитрий Кулеба также озвучивал шаги на пути евроинтеграции:

      • усиление экономики Украины для того, чтобы получать выгоду;
      • компании и бизнесмены из Европейского Союза должны чувствовать себя, как дома
      • открытие максимального количества каналов межчеловеческой коммуникации;
      • сделать украинские вооруженные силы и украинский сектор безопасности неотъемлемой частью натовского.

      Важно! Курс Украины в НАТО и ЕС закрепленным в Конституции государства. За такое решение в феврале проголосовал предыдущий состав, а тогдашний глава государства Петр Порошенко подписал соответствующие изменения.

      Что означают изменения в Конституцию относительно ЕС и НАТО?

      Закон о стратегическом курсе Украины относительно приобретения полноправного членства в Евросоюзе и НАТО не определяет четких дат или шагов для вступления в Альянс или Союз. Он четко прописывает, что евроатлантический курс Украины необратим. Поэтому любые попытки политиков изменить курс Украины в направлении России будут трактоваться исключительно как нарушение Конституции Украины.

      Читайте также: Выборы на оккупированном Донбассе: какое условие назвали в Еврокомиссии

      НАТО
      Сколько граждан поддерживают вступление Украины в НАТО / Инфографика 24 канала

      blog_ava
      От курения вейпа умерло 19 человек: что известно о болезни
      сегодня
      5926
      Теги: Новости России Дмитрий Кулеба Евроинтеграция Европа Новости Украины Новости политики
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Як залучити інвестиції та інвесторів в Україну?
      сегодня , 11:30 Як залучити інвестиції та інвесторів в Україну?
      Ярослав Гришин 22
      Путін хоче імпічменту Трампа, баталії за КМДА та скандальна формула Штайнмаєра: блоги тижня
      6 октября , 22:00 Путін хоче імпічменту Трампа, баталії за КМДА та скандальна формула Штайнмаєра: блоги тижня
      Блоги тижня 566
      Самые смешные мемы недели: приключения Шуфрича и Кивы в Раде и миссия Тома Круза в Украине
      6 октября , 20:03 Самые смешные мемы недели: приключения Шуфрича и Кивы в Раде и миссия Тома Круза в Украине
      Ірина Вихрущ 989
      Кардинальні зміни у НАЗК: підводні камені нового закону
      6 октября , 20:00 Кардинальні зміни у НАЗК: підводні камені нового закону
      Олександра Дрік 206
      Осваивание мощного оружия украинскими военными и жуткое ДТП на Одесчине - видео недели
      6 октября , 19:30 Осваивание мощного оружия украинскими военными и жуткое ДТП на Одесчине - видео недели
      Марія Лелека 652
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать

      Читай новости даже без интернета

      Залиште відгук