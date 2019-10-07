Никакого разворота, – Кулеба об Украине, ЕС и "большом соседе"

Курс Украины на евроинтеграцию остается неизменным. "Разворот" в другую сторону недопустим и экономически невыгоден, хотя препятствия на пути будут создавать.

В обществе также нет запроса на разворот этого курса. Об этом сказал вице-премьер-министр Украины по вопросам европейской интеграции Дмитрий Кулеба, пишет Укринформ.

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Кулеба призвал морально быть готовыми к тому, что "большой сосед" постарается помешать Украине двигаться в выбранном направлении.

Этот курс неизменен. Я в этой истории с 16 августа, когда меня пригласили занять пост вице-премьер-министра. С того момента я ни в одной беседе, ни на одной встрече не слышал даже намека на то, что мы можем изменить курс,

– добавил он.

Вице-премьер также отметил, что правительство поставило себе цель за 5 лет достичь всех соответствий членства в Евросоюзе и будет двигаться к той цели. Кулеба отметил, что рисков на этом посту он не видит.

Дмитрий Кулеба также озвучивал шаги на пути евроинтеграции:

усиление экономики Украины для того, чтобы получать выгоду;

компании и бизнесмены из Европейского Союза должны чувствовать себя, как дома

открытие максимального количества каналов межчеловеческой коммуникации;

сделать украинские вооруженные силы и украинский сектор безопасности неотъемлемой частью натовского.

Важно! Курс Украины в НАТО и ЕС закрепленным в Конституции государства. За такое решение в феврале проголосовал предыдущий состав, а тогдашний глава государства Петр Порошенко подписал соответствующие изменения.

Что означают изменения в Конституцию относительно ЕС и НАТО?

Закон о стратегическом курсе Украины относительно приобретения полноправного членства в Евросоюзе и НАТО не определяет четких дат или шагов для вступления в Альянс или Союз. Он четко прописывает, что евроатлантический курс Украины необратим. Поэтому любые попытки политиков изменить курс Украины в направлении России будут трактоваться исключительно как нарушение Конституции Украины.

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