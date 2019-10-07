Жодного розвороту, – Кулеба про Україну, ЄС і "великого сусіда"

Курс України на євроінтеграцію залишається незмінним. "Розворот" в інший бік неприпустимим та економічно невигідним, хоча перешкоди на шляху будуть створювати.

У суспільстві також немає запиту на розворот цього курсу. Про це сказав віцепрем'єр-міністр України з питань європейської інтеграції Дмитро Кулеба, пише Укрінформ.

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Кулеба закликав морально бути готовими до того, що "великий сусід" намагатиметься заважати Україні рухатися в обраному напрямку.

Цей курс незмінний. Я в цій історії з 16 серпня, коли мене запросили обійняти посаду віцепрем'єр-міністра. З того моменту я у жодній розмові, на жодній зустрічі не чув навіть натяку на те, що ми можемо змінити курс,

– додав він.

Віцепрем’єр також наголосив, що уряд поставив собі за мету за 5 років досягнути усіх відповідностей членства в Євросоюзі і буде рухатися до тієї цілі. Кулеба додав, що ризиків на цій посаді він не бачить.

Дмитро Кулеба також озвучував кроки на шляху євроінтеграції:

підсилення економіки України для того, аби отримувати вигоду;

компанії і бізнесмени з Європейського Союзу мають почуватись, як вдома

відкриття максимальної кількості каналів міжлюдської комунікації;

зробити українські збройні сили та український безпековий сектор невід’ємною частиною натівського.

Важливо! Курс України в НАТО і ЄС є закріпленим у Конституції держави. За таке рішення у лютому проголосував попередній склад парламенту, а тодішній глава держави Петро Порошенко підписав відповідні зміни.

Що означають зміни до Конституції щодо ЄС та НАТО?

Закон про стратегічний курс України щодо набуття повноправного членства у Євросоюзі та НАТО не визначає чітких дат чи кроків для вступу в Альянс чи Союз. Він чітко прописує, що євроатлантичний курс України є незворотним. Тому будь-які спроби політиків змінити курс України у напрямку Росії будуть трактуватися виключно як порушення Конституції України.

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