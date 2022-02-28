Никакой выстрел оккупанта не останется без реакции правоохранителей, – Венедиктова
28 февраля 2022 , 12:03Читати новину українською
Источник:фейсбук Ирины Венедиктовой
Российские войска ворвались на территорию Украины и стреляют в мирное население. Однако ни один выстрел оккупанта не останется без реакции правоохранителей.
Об этом заявила генпрокурор Ирина Венедиктова. Прокуратура продолжает делать все возможное, чтобы привлечь к ответственности каждого захватчика
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По словам Венедиктовой, это будет также касаться руководства государства-агрессора.
Каждый выстрел оккупанта не останется без реакции правоохранителей,
– подчеркнула генпрокурор.
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