Никакой выстрел оккупанта не останется без реакции правоохранителей, – Венедиктова

Российские войска ворвались на территорию Украины и стреляют в мирное население. Однако ни один выстрел оккупанта не останется без реакции правоохранителей.

Об этом заявила генпрокурор Ирина Венедиктова. Прокуратура продолжает делать все возможное, чтобы привлечь к ответственности каждого захватчика

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По словам Венедиктовой, это будет также касаться руководства государства-агрессора.

Каждый выстрел оккупанта не останется без реакции правоохранителей,

– подчеркнула генпрокурор.

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