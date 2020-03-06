12:31
6 март 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Техно Lifestyle Здоровье Спорт Вкусно Дизайн Афиша Auto Инвестиции Учеба Likar Семья Покер
      more
      ВОДА В КРЫМУ РУСЛАН РЯБОШАПКА КОРОНАВИРУС В УКРАИНЕ НОВОЕ ПРАВИТЕЛЬСТВО ШМЫГАЛЯ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Первые публичные извинения Кадырова. Дагестан вместо Италии
      Вєсті Кремля
      20:21, 5 марта
      Вести.UA: Дуэль Гончаренко и Зеленского. Сексистский конфуз Шмыгаля
      Вєсті.UA
      20:02, 5 марта
      Легендарные операции ЦРУ: к каким известным событиям причастна спецслужба США
      ЦРУ
      15:15, 4 марта
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля 2019
      ВОДА В КРЫМУ РУСЛАН РЯБОШАПКА КОРОНАВИРУС В УКРАИНЕ НОВОЕ ПРАВИТЕЛЬСТВО ШМЫГАЛЯ

      Никакой воды в Крым до деоккупации – у Зеленского отреагировали на слова Шмыгаля

      - Читати новину українською

      Новоназначенный премьер-министр Украины Денис Шмыгаль пока что не в контексте вопроса Крыма. Позиция президента Владимира Зеленского остается неизменной – восстановление подачи воды в захваченный РФ Крым невозможно до полной деоккупации.

      Как у Зеленского объяснили заявление Шмыгаля?

      Довольно скандальное заявление премьера Дениса Шмыгаля о вероятности восстановления водоснабжения в Крым прокомментировала заместитель постоянного представителя президента Украины в АР Крым Тамила Ташева в своем Фейсбуке.

      Важно: Мы хотели бы, но не можем, – Шмыгаль объяснил свои слова о подаче воды в Крым

      Позиция представительства президента Украины в АР Крым не изменилась – мы считаем, что государство-оккупант (Россия) несет полную ответственность за граждан Украины, живущих на полуострове. И никакой воды в Крым до полной деоккупации полуострова от врага,
      – отметила Ташева.

      По ее словам, дискуссия о заботе о гражданах Украины ведется не впервые. Этому есть 2 причины:

      • российский нарратив;
      • отсутствие осведомленности о ситуации в Крыму, недостаточное знание международного права, анализа того, что будет происходить с украинцами на полуострове, если воду пустят (еще большее давление и репрессии, потому что у России освободятся деньги для усиления военных и силовиков).

      К теме Шмыгаль объяснил, кому в Крым могут поставлять воду из Украины

      Поэтому Ташева отметила, что новый глава Кабмина пока не очень сведущ в вопросе Крыма. Однако обещала, что все новое правительство введут в курс дел.

      Уверена, что новый премьер-министр пока не в контексте Крыма. Мы будем со своей стороны брифить все правительство в отношении крымских вопросов, в частности воды. Но решения по воде нет, со своей стороны мы донесем позицию относительно воды, и других принципиальных вопросов по Крыму,
      – добавила чиновница.

      Представительница Зеленского также отметила: "мне уже начали закидывать мое утверждение о том, что если воду в Крым решат давать (сформировано решение) – я подам в отставку. Подам, как, уверена, это сделает вся наша команда. Никогда не держалась ни за какие должности или работы".

      Что сказал Шмыгаль о воде в Крым и почему возник скандал?

      Новый премьер Денис Шмыгаль вечером 5 марта высказал мнение, что поставки воды в аннексированный Крым не являются вопросом торговли с оккупантом. Он убежден, что это исключительно вопрос гуманитарной ответственности перед людьми, которые живут на аннексированном полуострове.

      Там живут украинцы. Мы не перекроем воду для украинцев. Точка. Крым – это Украина. Мы не собираемся подавать воду не в Украине. Оккупант не может нести ответственность за украинцев, которые там живут,
      – заявил премьер.

      Такие слова главы правительства вызвали большой резонанс в украинском обществе. Поэтому через несколько часов Шмыгаль сделал новое заявление и объяснил, что вопрос подачи воды в оккупированный Крым – сложный, и обсуждать его на ток-шок – не лучший вариант. Премьер напомнил Украине не забывает о своих гражданах, которые остались жить на полуострове, хочет помочь им и позаботиться о них.

      "Действительно, по техническим причинам поделить воду, которая пойдет людям и воду, которая пойдет на военные базы невозможно. Позиция остается неизменной: мы хотели бы подавать воду нашим гражданам, но не можем и не имеем технической возможности делать этого до деоккупации полуострова и возвращения его в состав Украины", – объяснил Шмыгаль.

      Уже во время часа вопросов к правительству в Раде Шмыгаль добавил, что Украина не будет поставлять воду для промышленных и военных объектов в аннексированном Крыму. Однако в случае необходимости украинцам воду для питья поставлять будут.

      Интересует Вода в Крым: как ее недостаток влияет на оккупацию полуострова

      Почему в Крыму возникла катастрофическая ситуация с пресной водой

      • К 2014 году Украина обеспечивала 85% потребностей полуострова в пресной воде.
      • Воду подавали через 400-километровый Северо-Крымский канал.
      • После аннексии Украины в 2014 году водоснабжение прекратили.
      • Масштабный кризис с водой в Крыму началась в 2018 году после сильной засухи. Тогда даже пересохла одна из крупнейших рек полуострова – Биюк-Карасу.
      • Из-за недостатка пресной воды за годы оккупации почвы на полуострове стали засоленными и бесплодными.
      • В России долгое время "не видели" проблемы.
      • В январе 2020 года оккупанты наконец признали, что состояние с водой на полуострове катастрофическое.
      Коронавирус из Китая: последние новости
      сегодня
      Автор: Наталья Боднар
      Теги: Новости Украины Новости политики Владимир Зеленский Денис Шмыгаль Новости России Украина – Россия Вода в Крыму Новости Крыма Аннексия Крыма Президент Украины
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

      Предложения партнеров

      Комментарии
      Публикации
      сегодня , 12:00 Образовательный кризис из-за коронавируса: как Минобразования готовиться к карантин?
      Іван Примаченко
      сегодня , 09:02 Греция против Турции: как ЕС будет решать судьбу мигрантов из Сирии
      Анатолій Максимов
      27 февраля , 17:16 Истории успеха предпринимателей: как просто создать незабываемый подарок
      Віктор Терешков
      3 марта , 22:55 Кроме кухни и ванной: где стоит установить стиральную машину дома
      Ростислав Струтинський
      5 марта , 15:30 Сименс: Цифровая трансформация промышленности, инфраструктуры и энергетикики
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать
      • 1 Нажміть на у своєму браузері
      • 2 Після цього

        “На Початковий екран

      Читай новини на 24 навіть без інтернету!

      Залиште відгук