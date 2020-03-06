Никакой воды в Крым до деоккупации – у Зеленского отреагировали на слова Шмыгаля

Новоназначенный премьер-министр Украины Денис Шмыгаль пока что не в контексте вопроса Крыма. Позиция президента Владимира Зеленского остается неизменной – восстановление подачи воды в захваченный РФ Крым невозможно до полной деоккупации.

Как у Зеленского объяснили заявление Шмыгаля?

Довольно скандальное заявление премьера Дениса Шмыгаля о вероятности восстановления водоснабжения в Крым прокомментировала заместитель постоянного представителя президента Украины в АР Крым Тамила Ташева в своем Фейсбуке.

Важно: Мы хотели бы, но не можем, – Шмыгаль объяснил свои слова о подаче воды в Крым

Позиция представительства президента Украины в АР Крым не изменилась – мы считаем, что государство-оккупант (Россия) несет полную ответственность за граждан Украины, живущих на полуострове. И никакой воды в Крым до полной деоккупации полуострова от врага,

– отметила Ташева.

По ее словам, дискуссия о заботе о гражданах Украины ведется не впервые. Этому есть 2 причины:

российский нарратив;

отсутствие осведомленности о ситуации в Крыму, недостаточное знание международного права, анализа того, что будет происходить с украинцами на полуострове, если воду пустят (еще большее давление и репрессии, потому что у России освободятся деньги для усиления военных и силовиков).

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Поэтому Ташева отметила, что новый глава Кабмина пока не очень сведущ в вопросе Крыма. Однако обещала, что все новое правительство введут в курс дел.

Уверена, что новый премьер-министр пока не в контексте Крыма. Мы будем со своей стороны брифить все правительство в отношении крымских вопросов, в частности воды. Но решения по воде нет, со своей стороны мы донесем позицию относительно воды, и других принципиальных вопросов по Крыму,

– добавила чиновница.

Представительница Зеленского также отметила: "мне уже начали закидывать мое утверждение о том, что если воду в Крым решат давать (сформировано решение) – я подам в отставку. Подам, как, уверена, это сделает вся наша команда. Никогда не держалась ни за какие должности или работы".

Что сказал Шмыгаль о воде в Крым и почему возник скандал?

Новый премьер Денис Шмыгаль вечером 5 марта высказал мнение, что поставки воды в аннексированный Крым не являются вопросом торговли с оккупантом. Он убежден, что это исключительно вопрос гуманитарной ответственности перед людьми, которые живут на аннексированном полуострове.

Там живут украинцы. Мы не перекроем воду для украинцев. Точка. Крым – это Украина. Мы не собираемся подавать воду не в Украине. Оккупант не может нести ответственность за украинцев, которые там живут,

– заявил премьер.

Такие слова главы правительства вызвали большой резонанс в украинском обществе. Поэтому через несколько часов Шмыгаль сделал новое заявление и объяснил, что вопрос подачи воды в оккупированный Крым – сложный, и обсуждать его на ток-шок – не лучший вариант. Премьер напомнил Украине не забывает о своих гражданах, которые остались жить на полуострове, хочет помочь им и позаботиться о них.

"Действительно, по техническим причинам поделить воду, которая пойдет людям и воду, которая пойдет на военные базы невозможно. Позиция остается неизменной: мы хотели бы подавать воду нашим гражданам, но не можем и не имеем технической возможности делать этого до деоккупации полуострова и возвращения его в состав Украины", – объяснил Шмыгаль.

Уже во время часа вопросов к правительству в Раде Шмыгаль добавил, что Украина не будет поставлять воду для промышленных и военных объектов в аннексированном Крыму. Однако в случае необходимости украинцам воду для питья поставлять будут.

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