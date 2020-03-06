Жодної води в Крим до деокупації, – у Зеленського відреагували на слова Шмигаля

Новопризначений прем'єр-міністр України Денис Шмигаль поки не в контексті питання Криму. Позиція президента Володимира Зеленського залишається незмінною: відновлення постачання води до захопленого РФ Криму неможливе до його повної деокупації.

Як у Зеленського пояснили заяву Шмигаля?

Доволі скандальну заяву прем'єра Дениса Шмигаля про ймовірність відновлення водопостачання в Крим прокоментувала заступниця постійного представника президента України в АР Крим Таміла Ташева у своєму фейсбуці.

Важливо Ми хотіли б, але не можемо, – Шмигаль пояснив свої слова про подачу води в Крим

Позиція представництва президента України в АР Крим не змінилась – ми вважаємо що держава-окупант (Росія) несе повну відповідальність за громадян України, що живуть на півострові. І жодної води в Крим до повної деокупації півострова від ворога,

– наголосила Ташева.

За її словами, дискусія про турботу про громадян України ведеться не вперше. Цьому є 2 причини:

російський наратив;

відсутність обізнаності щодо ситуації в Криму, недостатнє знання міжнародного права, аналізу того, що буде відбуватися з українцями на півострові, якщо воду пустять (ще більший тиск і репресії, бо в Росії звільняться гроші для посилення військових та силовиків).

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Тому Ташева відзначила, що новопризначений очільник Кабміну поки не дуже обізнаний в питанні Криму. Проте обіцяла, що весь новий уряд введуть у курс справ.

Упевнена, що новопризначений прем'єр-міністр поки не у контексті Криму. Ми будемо зі свого боку брифити весь уряд щодо кримських питань, зокрема води. Але рішення по воді нема, зі свого боку ми донесемо позицію щодо води, та інших принципових питань по Криму,

– додала чиновниця.

Представниця Зеленського також зауважила: "мені вже почали закидати моє твердження про те, що якщо воду в Крим вирішать давати (сформоване рішення) – я подам у відставку. Подам, як, впевнена, це зробить вся наша команда. Ніколи не трималась ні за які посади чи роботи".



Що сказав Шмигаль про воду в Крим і чому виник скандал?

Новий прем'єр Денис Шмигаль ввечері 5 березня висловив думку, що постачання води в анексований Крим не є питанням торгівлі з окупантом. Він переконаний, що це виключно питання гуманітарної відповідальності перед людьми, які живуть на анексованому півострові.

Там живуть українці. Ми не перекриємо воду для українців. Крапка. Крим – це Україна. Ми не збираємося подавати воду не в Україну. Окупант не може нести відповідальність за українців, які там живуть,

– заявив прем'єр.

Такі словами голови уряду викликали неабиякий розголос серед українського суспільства. Тому через кілька годин Шмигаль зробив нову заяву і пояснив, що питання подачі води в окуповний Крим – складне, й обговорювати його на ток-шок – не найкращий варіант. Прем'єр нагадав: Україна не забуває про своїх громадян, які залишились жити на півострові, хоче допомагати їм і піклуватися про них.

"Справді, з технічних причин поділити воду, яка піде людям і воду, яка піде на військові бази неможливо. Позиція залишається незмінною: ми хотіли би подавати воду нашим громадянам, але не можемо і не маємо технічної змоги робити цього до деокупаціі півострова та повернення його до складу України", – пояснив Шмигаль.

Вже під час години запитань до уряду в Раді Шмигаль додав, що Україна не буде постачати воду для промислових і військових об’єктів в анексованому Криму. Однак в разі необхідності українцям воду для пиття постачати будуть.

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