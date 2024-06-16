На территории временно оккупированной Донецкой области погиб корреспондент Никита Цицаги. Российские МИ пишут, что это произошло после атаки ВСУ, передает 24 Канал.

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Была атака дронов

Военный фотокорреспондент российского издания News.ru Никита Цицаги погиб во время атаки беспилотных летательных аппаратов ВСУ под Угледаром. Известно, что это произошло в районе Никольского монастыря под Угледаром. Он планировал сделать репортаж.

Информацию о его гибели подтвердили его коллеги на месте и оперативные службы.

Потери врага на 16 июня 2024 года

Только за минувшие сутки Силы обороны ликвидировали 1160 оккупантов.

С начала полномасштабного вторжения потери врага достигают:

  • личного состава – около 526310 (+1160) человек,
  • танков – 7956(+0);
  • боевых бронированных машин – 15269(+6);
  • артиллерийских систем – 13913(+58);
  • РСЗО – 1104(+1);
  • средств ПВО – 853(+0);
  • самолетов – 359(+0);
  • вертолетов – 326(+0);
  • БпЛА оперативно-тактического уровня – 11159(+11);
  • крылатых ракет – 2296(+3);
  • кораблей/катеров – 28(+0);
  • подводных лодок – 1 (+0);
  • автомобильной техники и автоцистерн – 18967(+56);
  • специальной техники – 2325(+3).