На території тимчасово окупованої Донеччини загинув кореспондент Нікіта Цицагі. Російські МІ пишуть, що це сталось після атаки ЗСУ, передає 24 Канал.

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Була атака дронів

Військовий фотокореспондент російського видання News.ru Микита Цицагі загинув під час атаки безпілотних літальних апаратів ЗСУ під Вугледаром. Відомо, що це сталося в районі Микільського монастиря під Вугледаром. Він планував зробити репортаж.

Інформацію про його загибель підтвердили його колеги на місці та оперативні служби.

Втрати ворога на 16 червня 2024

Лише за минулу добу Сили оборони ліквідували 1160 окупантів.

Від початку повномасштабного вторгнення втрати ворога сягають: