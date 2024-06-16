На території тимчасово окупованої Донеччини загинув кореспондент Нікіта Цицагі. Російські МІ пишуть, що це сталось після атаки ЗСУ, передає 24 Канал.
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Була атака дронів
Військовий фотокореспондент російського видання News.ru Микита Цицагі загинув під час атаки безпілотних літальних апаратів ЗСУ під Вугледаром. Відомо, що це сталося в районі Микільського монастиря під Вугледаром. Він планував зробити репортаж.
Інформацію про його загибель підтвердили його колеги на місці та оперативні служби.
Втрати ворога на 16 червня 2024
Лише за минулу добу Сили оборони ліквідували 1160 окупантів.
Від початку повномасштабного вторгнення втрати ворога сягають:
- особового складу – близько 526310(+1160) осіб,
- танків – 7956(+0);
- бойових броньованих машин – 15269(+6);
- артилерійських систем – 13913(+58);
- РСЗВ – 1104(+1);
- засобів ППО – 853(+0);
- літаків – 359(+0);
- гелікоптерів – 326(+0);
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 11159(+11);
- крилатих ракет – 2296(+3);
- кораблів/катерів – 28(+0);
- підводних човнів – 1 (+0);
- автомобільної техніки та автоцистерн – 18967(+56);
- спеціальної техніки – 2325(+3).