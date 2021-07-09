Никита Добрынин чувственно поздравил беременную Дашу Квиткову с днем рождения: фото

Блогерша и будущая звездная мама Даша Квиткова празднует день рождения. В пятницу, 9 июля, ей исполняется 23 года. По этому случаю ее муж Никита Добрынин опубликовал серию трогательных совместных кадров с ней и адресовал любимой приятные слова.

Даша Квиткова совсем скоро станет мамой. Она и ее избранник нетерпением ждут рождения общего сына. Звездная мама может родить даже сегодня – в свой день рождения.

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Никита Добрынин поздравил жену с днем ​​рождения

"Дико кайфую от того, какая ты прекрасная, разная, мудрая и нежная. Та, которую я искал и мечтаю беречь тебя всю свою жизнь", – с нежностью написал Никита в публикации.

Мужчина добавил, хочет, чтобы этот день рождения был особенным. Чтобы было больше теплых слов, сюрпризов и любимых песен. А подарков все равно будет много, потому что они не зависят от праздников.

Моя маленькая, ты творишь наше счастье и чудо нашей семьи! Спасибо тебе за тебя! И конечно, что твоим родителям! С днем ​​рождения, моя Квиткова,

– поздравил любимую Добрынин.

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В комментариях подписчики телеведущего также оставляют много приятных слов для его избранницы: