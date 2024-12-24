Так, в одном из интервью профессор заявил, что привлечение иностранных военных в Украину может "улучшить ситуацию с рождаемостью". Ведь, мол, их, здесь будут ждать "сотни тысяч голодных украинок", передает 24 Канал со ссылкой на Бабель.

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Что сказал Лисовый

Министр образования и науки Оксен Лисовый прокомментировал слова Василенко. Он назвал их "недопустимыми", особенно, если "они транслируются в информационном пространстве врага".

Министр отметил, что администрация университета рассмотрит этические аспекты поведения этого преподавателя на соответствующей комиссии. Лисовому известно, что этическая комиссия далеко не впервые созывается из-за возмутительного поведения Василенко.

Реакция на такие высказывания и ответственность за них должны быть строгими,

– подчеркнул министр.

К слову, студенческий парламент Института журналистики объявил бойкот, пока Василенко не будет уволен.