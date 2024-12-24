Доктор филологии Василенко в недавнем интервью для YouTube-канала Александра Шелеста отличился сексистскими заявлениями. В частности, он заявил, что иностранные миротворцы якобы "помогут исправить" демографическую ситуацию в Украине, передает 24 Канал со ссылкой на заявление Студенческого парламента Института журналистики.
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Бойкот в КНУ
Как утверждают студенты, Василенко систематически выступал на пророссийских площадках и занимался продвижением вражеских нарративов.
Учитывая это, молодежь объявила бойкот пока скандальный преподаватель не будет уволен.
Начиная с 23 декабря 2024 года, студенческий парламент отказался от сотрудничества с администрацией Учебно-научного института журналистики.
Кроме того, студенты требуют немедленной реакции на заявление и "обеспечения защиты академического сообщества от влияния лиц, которые дискредитируют журналистскую профессию и национальные интересы Украины".
Если администрация будет продолжать игнорировать мнение студентов, мы будем вынуждены прибегнуть к усилению наших действий,
– говорится в сообщении.