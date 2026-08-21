Об этом сообщает "Радио Свобода".

Какую меру избрали Микитасю?

Высший антикоррупционный суд отправил Максима Никитася под стражу с альтернативой в виде залога в 30 миллионов гривен.

В ходе судебного заседания фигурант заявил, что готов сотрудничать со следствием, а дело назвал "политической манипуляцией".

Отмечается, что прокурор САП просил для Микитася залог в 200 миллионов гривен. Защита подозреваемого не соглашается с предупреждением и заявила, что будет подавать апелляцию.

В Центре противодействия коррупции добавили, что если за подозреваемого внесут залог, то он будет обязан, в частности, носить электронный браслет, воздержаться от общения с определенными лицами, в том числе Мудрой, Елизаровым, Столаром, а также сдать загранпаспорт.

Микитася подозревают в:

создании и руководстве преступной организацией с нардепом от ОПЗЖ Вадимом Столаром,

противоправном завладении имуществом предприятий в составе преступной организации с использованием поддельных документов,

готовке к завладению чужим имуществом путем злоупотребления служебным положением,

легализации денежных средств преступного происхождения для залога при эксминистре Германе Галущенко.

Напомним, под стражу до 18 октября взят Валентин Елизаров – руководитель ЧАО "Метрострой", которого следствие считает подчиненным Максима Никитася по делу НАБУ "Форест Гамп". Его могут выпустить в залог в 20 миллионов гривен.