Профессора Василенко могут уволить: на шутку о "голодных украинках" отреагировали ректор КНУ

Профессор КНУ попал в громкий скандал из-за неудачной сексистской шутки о "голодных украинках". Ректор отреагировал на его высказывания.

Скандального профессора Института журналистики Никиту Василенко уволить из учебного заведения. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на ректора КНУ Владимир Бугров в эфире Общественного.

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Профессор может получить второй выговор

Ректор осудил высказывания Василенко, однако обратил внимание, что он "давал интервью в личное время".

Также он уже обратился в комиссию по вопросу этики. Заседание состоится ориентировочно 26 декабря. Там дадут оценку поведения профессора.

Если комиссия будет считать, что поведение преподавателя является несоответствующим, то он получит выговор. Он станет уже вторым, поэтому, в соответствии с Кодексом законов о труде, его уволят. По словам ректора, контракт могут разорвать через несколько дней после такого решения.

Доктор филологии Василенко в недавнем интервью для YouTube-канала Александра Шелеста отличился сексистскими заявлениями. В частности, он заявил, что иностранные миротворцы якобы "помогут исправить" демографическую ситуацию в Украине,

Как утверждают студенты, Василенко систематически выступал на пророссийских площадках и занимался продвижением враждебных нарративов.