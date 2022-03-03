Никогда с конца Второй мировой Европа не видела столько насилия, – Ермак

У Зеленского высказались о зверствах, к которым прибегает Россия в Украине после вторжения. Такого Европа с конца Второй мировой войны еще не видела.

Свои мнения глава Офиса Президента Андрей Ермак высказал в своей колонке для издания The New York Times. Перевод был опубликован на сайте ОП.

Ранее Зеленский создал штаб по гуманитарным вопросам, его возглавил Ермак

Украине не нужно "освобождение" Путина

Как отметил Ермак, начиная войну против нашего государства, Путин цинично заявил, что Россия "денацифицирует" и "освободит" Украину. Но Украина, потерявшая 8 миллионов жизней во Второй мировой войне и возглавляемая президентом-евреем, не нуждается в освобождении от избранного ею освободительного пути, подчеркнул он.

"Никогда с конца Второй мировой войны Европа не видела насилия и открытых территориальных амбиций такого масштаба",

– подчеркнул он.

И объяснил, что пишет это обращение из укрытия в Киеве, рядом – президент Зеленский. "В течение недели сверху сыплются российские бомбы. Несмотря на постоянные российские обстрелы, мы тверды и едины в нашей решимости победить захватчиков. Мы будем бороться до последнего дыхания, чтобы защитить нашу страну", – заверил чиновник.

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