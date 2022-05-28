"Никогда не делали": Шольц сделал новое заявление по поставке оружия в Украину

Олеф Шольц 27 мая в очередной раз сделал комментарий о предоставлении Украине военной помощи. Он стал на защиту курса своего правительства в вопросах снабжения оружием.

Канцлер Германии говорил об этом на католическом дне в Штутгарте. Он акцентировал на том, что нужно противодействовать всем атакам России, а "нарратив Путина" необходимо опровергнуть.

Заметьте Оружие Германия все еще в неудобной фазе принятия неловких решений, – МИД

"Принцип солидарности с более слабыми"

Шольц во время выступления заявил, что кремлевскому диктатору не должно сойти с рук его "циничная, бесчеловечная война". Мол, для этого вроде бы уже многое делается.

Война Путина направлена против мирного порядка, возникшего из обязательства "Никогда снова" после двух разрушительных мировых войн. Он хочет вернуться к праву самого сильного. Этого нельзя допускать. Поэтому существуют жесткие санкции против России, а также гуманитарная, экономическая и финансовая поддержка Украины,

– сказал канцлер.

Он отметил, что правительство Германии решило "помочь жертвам захватнической войны". По словам Шольца, это нужно, чтобы несправедливость не победила право, а грубая сила не преобладала как средство политики.

"Мир не приходит из-за насильственного покорения. В конце концов, это также принцип солидарности с более слабыми", – заявил политик. Кроме того, во время выступления он признал, что сейчас идет война не против Украины, а вообще против ценностей западной демократии.

Похожее заявление Шольца

Во время выступления на Всемирном экономическом форуме в Давосе, 26 мая канцлер уже говорил более-менее конкретно о политической ситуации. Он заявил, что мир не примет навязанного Украине мира .

Наша цель очень ясна – мы не можем позволить Путину выиграть эту войну, и я уверен, что он не выиграет ее,

– подчеркнул тогда политик.

Однако посол Украины в Германии Андрей Мельник раскритиковал его речь. Дипломат отметил, что все же Шольцу не хватает лидерства и смелости . На это, в частности, указывает, что Берлин просто подводит Украину в военном плане.

Недавно был конкретный пример

С начала вторжения Польша предоставила большое количество военной поддержки Украине. Это были как системы ПВО, так и амуниция. Так поставляли танки и бронетранспортеры.

Польша предоставила свою технику с договором о том, что Германия затем направит свои танки в Польшу. Однако президент страны Анджей Дуда 24 мая сообщил, что этого так и не произошло . "Вы не сдержали этого обещания. И, честно говоря, мы очень разочарованы", – обратился Дуда к власти Германии.

Тема – как Германия обещала и не дала "Гепарды": смотрите видео