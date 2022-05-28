Канцлер Німеччини говорив про це на католицькому дні в Штутгарті. Він акцентував на тому, що потрібно протидіяти всім атакам Росії, а "наратив Путіна" необхідно спростувати.

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"Принцип солідарності з слабшими"

Шольц під час виступу заявив, що кремлівському диктатору не має зійти з рук його "цинічна, нелюдська війна". Мовляв, для цього нібито вже багато робиться.

Війна Путіна спрямована проти мирного порядку, який виник із зобов'язання "Ніколи знову" після двох руйнівних світових воєн. Він хоче повернутися до права найсильнішого. Цього не можна допускати. Тому існують жорсткі санкції проти Росії, а також гуманітарна, економічна та фінансова підтримка України,

– сказав канцлер.

Він зазначив, що уряд Німеччини вирішив "допомогти жертвам загарбницької війни". За словами Шольца, це потрібно, щоб несправедливість не перемогла право, а груба сила не переважала як засіб політики.

"Мир не приходить через насильницьке підкорення. Зрештою, це також принцип солідарності з слабшими", – заявив політик. Окрім цього, під час виступу він визнав, що зараз триває війна не проти України, а загалом проти цінностей західної демократії.

Схожа заява Шольца

Під час виступу на Всесвітньому економічному форумі в Давосі, 26 травня, канцлер уже говорив більш-менш конкретно про політичну ситуацію. Він заявив, що світ не прийме нав'язаного Україні миру.

Наша мета дуже зрозуміла – ми не можемо дозволити Путіну виграти цю війну, і я впевнений, що він не виграє її,

– наголосив тоді політик.

Однак посол України в Німеччині Андрій Мельник розкритикував його промову. Дипломат зазначив, що все ж Шольцу не вистачає лідерства та сміливості. На це, зокрема, вказує те, що Берлін просто підводить Україну у військовому плані.

Нещодавно був конкретний приклад

Від початку вторгнення Польща надала дуже багато військової підтримки Україні. Це були, як системи ППО, так і амуніція. Тако постачали танки та бронетранспортери.

Польща надала свою техніку з договором про те, що Німеччина потім направить свої танки Польщі. Проте президент країни Анджей Дуда 24 травня повідомив, що цього так і не трапилося. "Ви не дотримали цієї обіцянки. І, чесно кажучи, ми дуже розчаровані", – звернувся Дуда до влади Німеччини.

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