Никогда не нужно недооценивать возможного противника, – Макарук объяснил боеспособность Беларуси

У современной белорусской армии нет опыта участия в боевых действиях. Однако у нее есть несколько преимуществ над российскими вооруженными силами.

Об этом 24 каналу рассказал представитель международного разведывательного сообщества InformNapalm Михаил Макарук. Он подчеркнул, что никогда нельзя недооценивать потенциального противника.

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Представляет ли белорусская армия угрозу для Украины

По словам Макарука, украинские военные уже неоднократно фиксировали, как вражеские ДРГ из 4 – 6 человек пытались прорвать границу из Беларуси. По всей вероятности, они уже здесь сделали тайники с оружием.

Я не сомневаюсь, что у них здесь есть определенная агентура. Не такая, как российская, но есть. Также не сомневаюсь, если они полезут сюда, то получат такого "тягла", что не забудут до конца своей жизни, – отметил Михаил Макарук.

Несмотря на заявления, что местная армия небоеспособная, не стоит к ней несерьезно относиться. Известно, что белорусы неплохо учатся. Об этом часто говорили участники совместных военных учений. В частности, азербайджанцы и казахи.

У белорусов нет боевого опыта, но он достаточно быстро приобретается в боях. Вооружение тамошней армии не хуже, чем у Украины – там тоже много советского оружия. Хотя у них уже стало меньше резервов, ведь отдают много российским оккупантам.

Лукашенко часто хвастается своими силами специальных операций. Они там действительно есть, но их немного.

Одна бригада спецназа в Марьиной Горке, имеющая давнюю историю с советских времен. И две бригады десантников – Витебская и Брестская. Есть несколько мотопехотных бригад, которые проходили учения с россиянами. В принципе, белорусская армия уже давно является частью российской армии. Как по комплектации, так и по вооружению, – подчеркнул Макарук.

Он добавил, что у белорусов лучшая экипировка у индивидуального бойца, чем у российских оккупантов. В 2014 году ВСУ даже закупали через волонтеров местную обувь. Но потом она испортилась.

Михаил Макарук отмечает, что к возможному вторжению белорусской армии нужно серьезно готовиться. И Вооруженные Силы Украины обязательно уничтожат врага, если он решит наступать. Они не знают, что такое месть – за Ирпень, Бучу, Херсонщину, Мариуполь, Северодонецк, Рубежное, Попасную и т.д.

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