Никогда не пойдем на это, – Кулеба о переговорах с пророссийскими боевиками

Дмитрий Кулеба заявил, что Украина никогда не будет вести диалог с боевиками. По его словам, это изменит статус России из стороны конфликта на посредника.

Министр иностранных отметил, что этот вопрос был ключевым во время переговоров политических советников лидеров "нормандской четверки". Об этом он сообщил на брифинге в Харькове 11 февраля.

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Россия настаивает, чтобы Украина вела прямой диалог с пророссийскими боевиками. Если Украина на это пойдет, тогда статус России из стороны конфликта изменится на статус посредника в конфликте. Именно поэтому мы на это не идем,

– подчеркнул Дмитрий Кулеба.

В то же время глава МИД рассказал, что переговоры в нормандском формате были непростыми. Украинская делегация не уступила ни один принципиальный момент и не пересекла красных линий.

"Россия начала очередную волну обвинений, мол, мы готовим наступление. Хочу заявить, что никаких наступлений Украина не планирует. Все эти сообщения России для нагнетания ситуации и попыток переложить вину на Украину. Ответственность за эскалацию несет Россия", – отметил министр иностранных дел.

Ермак прокомментировал встречу "Норманди"

Андрей Ермак по итогам переговоров политических советников в нормандском формате указал, что:

Стороны согласились продолжать диалог.

Ни одного документа на этот раз не одобрили.

Все участники поддерживают необходимость полного прекращения огня на Донбассе.

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