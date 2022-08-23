Никогда не признают аннексии: Джонсон и Макрон выступили на саммите Крымской платформы

Сегодня в Украине стартовал второй саммит Крымской платформы. На нем выступили премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и президент Франции Эммануэль Макрон.

Они подчеркнули, что украинский полуостров должен быть деоккупирован. Об этом лидеры заявили на саммите Крымской платформы.

Стоит внимания С Крыма все началось и Крымом все завершится, – Зеленский о европейском будущем полуострова

Крым стал трамплином для войны 2022 года

Джонсон заметил, что незаконная оккупация Крыма в 2014 году стала первым этапом российско-украинской войны. "Тогда у нас не было решимости и смелости признать это. Но страны выступили единым фронтом, когда началась эскалация 24 февраля", – отметил он.

Захват полуострова россиянами Джонсон считает великой трагедией. Крым стал трамплином для полномасштабного вторжения, ведь путин хочет захватить всю Украину.

Это 27 тысяч квадратных километров суверенной Украины. Это нарушение европейских границ – впервые с 1945 года. путин нарушил ряд договоренностей – статья Хартии ООН, Хельсинкский акт, двустороннее соглашение россии и Украины о дружбе,

– заметил он.

По словам премьер-министра Великобритании, с начала аннексии крымчане испытывают грубое нарушение человеческих прав со стороны российских оккупационных органов. Речь идет о преследовании крымских татар, арестах протестующих и т.д.

Больше не можем позволить, чтобы силой оружия изменять границы. Мы никогда не признаем российскую аннексию Крыма, или какой-либо другой украинской территории,

– сказал он.

Джонсон подчеркнул: Запад должен и дальше оказывать Украине максимальную поддержку – военную, гуманитарную, экономическую и дипломатическую. "Пока россия не прекратит эту ужасную войну и не выведет свои войска со всей территории Украины", – подытожил премьер-министр Великобритании.

Украина выбрала путь дипломатии, а россия – путь войны

Президент Франции заявил, что 8 лет назад россия нелегально аннексировала часть территории Украины – АРК Крым. Это нарушение базовых норм интернационального права. Сегодня весь цивилизованный мир стремится отстаивать правила, которые регулируют международные отношения и гарантируют международную безопасность. Однако россия пошла по другому пути.

Мы всегда выступали за независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины. И будем продолжать это делать. Франция, ЕС и другие союзники будут поддерживать вашу борьбу, ведь она справедлива. Международное сообщество осуждает российскую агрессию,

– заявил Макрон.

То, что сегодня происходит в Украине, добавил Макрон, касается не только украинского народа. Так, это, прежде всего, борьба украинцев за свободу и независимость. Но это касается всего мира.

Непосредственные последствия этой войны проживают все страны – дестабилизация международного права, гуманитарные последствия, последствия продовольствия и энергетики. Все это – последствия выбора, который сделала россия – атаковать Украину 24 февраля,

– сказал он.

В заключение Макрон подчеркнул: россия сделала выбор вопреки своим обязательствам, которые она подписала 30 лет назад.

"россия решила отойти от них. Мы считаем это слабостью. Это касается свободы всех нас и мира во всем мире. Именно поэтому я еще раз призываю россию прекратить боевые действия и вывести войска со всей территории Украины", – резюмировал Макрон.

В Украине проходит второй саммит Крымской платформы: смотрите видео