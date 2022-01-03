В декабре украинский журналист был вызван в прокуратуру Москвы на допрос. Российские СМИ начали преследование Цымбалюка – за его проукраинские высказывания.
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Цымбалюк говорит, что существует угроза его безопасности
Я уехал из России, поскольку считаю, что есть угроза моей личной безопасности. Российская хунта, кажется, себя проявила. И сейчас они якобы говорят, что отозвали вызов на допрос, но это не значит, что его не будет снова,
– рассказал Цымбалюк в интервью.
Журналист подчеркнул, что он получал много сигналов о том, что "за него взялись серьезно". В течение 2 месяцев СМИ России "предсказывали" Цимбалюку большие проблемы: были даже сообщения о том, что он – шпион.
Журналист говорит, что не собирался оставаться в России
Несмотря на то, что я прожил там 13 лет и проработал корреспондентом агентства УНИАН, я никогда не собирался там оставаться. И даже если я туда больше не вернусь – это меня тоже устроит,
– объяснил Цымбалюк.
Тем не менее, защищать свои интересы Цымбалюк в России будет, в этом ему помогает адвокат Николай Полозов. Журналист хочет убедиться, что он не попадет в розыск Интерпола.
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Что известно о работе Романа Цымбалюка из России:
- Цымбалюк – украинский журналист, более 10 лет работавший в Москве для информагентства УНИАН.
- Также медийщик сотрудничал с "1+1" и "Радио Свобода".
- Цимбалюк известен своими острыми вопросами президенту России. Он, в частности, спрашивал о войне на Донбассе.
- В 2017 году журналист уже задерживался в Москве.
- На 24 канале Роман Цымбалюк ведет видеоблог "Предательства и победы".
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