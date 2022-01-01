2021 год – как большая кастрюля на плите – всё движется быстрее под действием температуры, всё накаляется. Огонь заставляет закипать и кажется вот-вот сорвет крышку. Я точно знаю, у кого уже сорвало – у президента России.

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Новая болезнь изменила человечество

Как ни странно, но роковая случайность в лице недоваренной летучей мыши полностью изменила этот мир. В XXI веке мы не только учимся летать в космос, но и учимся заново мыть руки. Еще никогда в истории человечества вакцины не создавались с такой скоростью, как за последние 2 года.

На сегодняшний момент их зарегистрировано уже около 20, но самые распространённые на европейском континенте где-то 5 – 6.

Вакцинный туризм, вакцинный национализм и "антиваксеры" – с этими терминами нам теперь жить. Сама по себе эта новая болезнь и то, как она передаётся, уже заставили человечество изменить образ жизни, а экономику подстроиться.

Принципы коллективности, экологичности и аскетичности сильно уступили свои позиции. В выигрыше оказались те люди, которые:

живут в собственных домах, с лужайкой и кабинетом;

передвигаются на личном автомобиле;

могут заказать на дом доставку чего угодно.

И вот что самое интересное: страны, так скажем, с низким уровнем демократии, гораздо проще пережили пандемию и вышли с меньшими потерями, чем традиционные обители свобод.

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Там, где надо просто подчиниться и соблюдать изоляцию, носить маску, сделать прививку – там китайский принцип "просто сделай и не задавай вопросов" работает лучше украинского "та пожалуй пронесет". Есть ещё японцы и шведы, но у них уровень отвественности о осознанности совершенно другой.

Вакцина разделила страны

Появление вакцин против коронавируса не только спасло миллионы жизней, но и в очередной раз разделило этот мир, на богатых и бедных в частности. Некоторые развивающиеся страны и страны "третьего мира" не в состоянии оперативно создать свою вакцину.

Несмотря на призывы сделать эти самые желанные вакцины мировым достоянием, они являются объектом продажи или в крайнем случае гуманитарной помощи. Хотя проще было бы в этом вопросе устроить "ковидный коммунизм" – всё поделить.

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В условиях глобализации невозможно изолировать эпидемию государственными границами – и это ещё одно открытие эпохи коронавируса. И если вспышка случилась в Малайзии, то уже через неделю она докатится до Германии.

Другое открытие – растущая громкость антипрививочников. Эта маргинальная группа есть почти во всех странах, обычно это не больше 10% населения, которые верят в заговор фармкомпаний или что-то подобное. И конечно, всегда кричат о своих разоблачительных выводах.

Если вы заметили, люди, которые делают прививки, или не делают, но не являются их противником – эти люди молчат. У них не болит, как говорится.

Почему-то Наталья Поклонская, антипрививочники и мироточащий Николай Второй – это всё где-то очень близко.

Сам смысл антиваксерской позиции – заявить о себе публично. И для этого неуколотого быка красной тряпкой стала обязательная вакцинация против коронавируса. Она хотя и не объявлена официально, но по факту без прививки ваша жизнь сильно усложняется в любой стране.

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Все стали кричать про права и свободу выбора. И безусловно это вызов для правительства любой демократической страны. Для Украины тем более, тут не только не любят ходить строем, но и весьма скептически смотрят на всё, что предлагает государство.

Что бы ни предложили, сначала обольют помоями, а потом подумают. Не очень эффективный подход, но имеем то, что имеем. Недоверие – даже среди здравомыслящего населения – ещё одно открытие эпохи коронавируса.

Российская вакцина до сих пор не одобрена

Как вы знаете, в мире ничто не бывает без политики. Российская вакцина "Спутник V" до сих пор не одобрена ВОЗ. Я сейчас скажу страшную вещь, но я не думаю, что там налита вода или русские щи.

Просто Россия в стремлении обойти всех и поднять себя в глазах собственного населения не рассчитала с процедурой сертификации. Скорее всего, если бы этот "Спутник V" не долетел до цели, главу НИИ просто бы расстреляли или чаем бы отравился.



Россия не рассчитала с процедурой сертификации вакцины / Фото с сайта мэрии Москвы

Конечно, это сигнал от Запада: "мы обойдёмся без ваших туристов и без вашей вакцины – вы не из нашей песочницы". Напомню, в самом начале пандемии Мария Захарова, спикер МИД, объяснила, что за границу должны ездить не все. Прорвался советский снобизм.

Действительно, те россияне, кто хочет ездить за границу, делают там прививку, одобренную ВОЗ, а остальные – в Крым, пополнять казну. Как оказалось, игнорирование российской вакцины, а также закрытие границ сыграло на руку нашему воинственному соседу.

Дорогой и неласковый внутренний туризм стал приносить много денег. В том числе за счёт оккупированного Крыма. Да, во многих странах люди стали изучать родину, в Украине тоже.

Но только в России используют это как способ ещё раз провести границу между собой и другими, а заодно прикормить народ к ностальгии по советским здравницам ЮБК.

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Только Россия всячески стимулирует своих граждан к вакцинации внутри страны и всячески саботирует эту же вакцинацию в Европе с помощью Маргариты Симоньян и её телеканала RT.

Любое событие, при наличии управляемых СМИ, можно обратить себе на пользу. Так или иначе вакцинация – а точнее, сами вакцины, стали фильтром для многих стран от граждан России. А для самой России – от остального мира, ведь внутри этой страны, по-прежнему ничто, кроме "Спутника V", вакциной не считается.

Россия показала свои амбиции

И снова Россия – в 2021 году соседствующая хунта окончательно и ясно заявила о своих амбициях. Владимир Путин претендует на мировое господство и никак не меньше. И всё бы ничего, но постоянно кто-то мешает. Главным образом США, НАТО и вообще коллективный Запад.

А каким бы "прекрасным" мог быть мир Владимир Путина! Страшно подумать, что человек, который сажает и убивает своих оппонентов, истребляет соседей, а всех, кто об этом скажет, записывает в иногаенты – может получить больше власти, чем сейчас.



Путин фактически заявил, что претендует на мировое господство / Фото Getty Images

Кстати, разве навешивание позорного в России статуса иностранного агента, ограничивающее финансовую деятельность и вообще свободу выбора – это не санкция против своего гражданина? А то Владимир Путин любит тыкать в нас Медведчуком.

Вернёмся к путинской реальности, в которой мы все так или иначе живём. Да, кремлёвский старец, простите за эйджизм, задаёт мировую информационную повестку.

Путин высказал свой ультиматум

В 2021 году Путин высказал свой главный ультиматум: "вся территория бывшего СССР должна быть под контролем России". Страны, входившие в Советский Союз, "не имеют права на собственный суверенитет и собственные военные и политические решения".

В требованиях к США есть и упоминание о Восточной Европе, так что я не преувеличиваю, когда говорю про все страны. Хотя Эстония так же близко к российской границе, как и Украина, детонатором путинской агрессии послужила именно наша страна. А точнее, Майдан.

Нет, я не защищаю революционный путь, почти всегда губительный для экономики, но уж поросшую мхом российскую элиту точно не касается, что мы делаем у себя в стране.

Ведь не мы пришли к вам с "Буком" наперевес сбивать гражданские самолёты, не мы оккупировали ваш полуостров. Украинские войска пока не на Кубани, как многие считают, нашей Кубани, а совсем наоборот – российские войска в Украине. Некоторые агенты засели прямо в Верховной Раде.

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Российская власть в 2021 году последовательно проводит антизападную и особенно антиамериканскую политику. Начиная с вполне себе невинных средневековых вещей, типа преследования гомосексуалистов и заканчивая высылкой дипломатов и объявлением США недружественной страной, а НАТО врагом.

Ультиматум о нерасширении НАТО на Восток – это самая горячая точка новой холодной войны. Пусть официальной причиной разговора Путина и Байдена послужила помощь Украине и наше стремление вступить в НАТО, на самом деле, это только повод.

Владимир Путин в любом случае потребовал бы этого, не важно что сделала Украина. Как он в любом случае потребовал бы Крым себе, а Майдан – это была просто возможность, как любая революция.

У Кремля остались несколько рычагов

И то, что НАТО будет расширяться – именно поэтому. Потому, что аппетиты "русского медведя" неуёмны, это тоже ясно. Остаётся только ждать, как мировая дипломатия выйдет из этой ситуации и избежит перехода от холодной войны к прямому столкновению.

Какую цену предложил президент США президенту России, чтобы избежать войны? И что попросит Путин у Байдена, кроме всего, что он уже хочет?

Когда хотят войны, о ней не предупреждают заранее, когда ведут переговоры – хотят расплаты. Несомненно, для Украины вся эта ситуация очень неприятная.

Во-первых, расширение НАТО предлог для России аккумулировать всё больше и больше войск на своих границах.

Во-вторых, едва ли страны Альянса будут ссориться с Путиным ради Киева. Не соглашаться – да, помогать Украине – да, но не идти на прямую конфронтацию, это не в стиле современной Европы и даже не в стиле США. Значит наше руководство должно найти способ защитить страну и отстаивать свои интересы.

Не стоит забывать, что в противостоянии с Западом у Кремля есть ещё несколько рычагов. Во-первых, "Серверный поток-2" – я уже говорил и повторюсь, эта бомба замедленного действия ещё рванёт.

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Это повод для шантажа и Европы, и Украины одновременно. Остановить газопровод не удастся, хотя некоторые страны ЕС будут тормозить начала его работы, это лишь вопрос времени.

Второй рычаг – Александр Лукашенко. Как говорится, дёшево и сердито. Непризнанный цивилизованным миром "президент" Беларуси в 2021 году показал, что люди для него не имеют никакого значения. Ни свои, ни чужие.

"Таракан" готов давить белорусов, россиян, беженцев с Ближнего Востока и вообще любого, на кого укажет Путин. За недорого.

Третий рычаг Владимир Путина немного дальше – это "вменяемые люди" из запрещенной террористической организации "Талибан". Да, те самые, которые на днях расстреляли женщин за несанкционированный митинг.

"Талибан" пока ждёт своей очереди. Трудно сказать, каким по счёту этот фронт будет для Путина, но то, что он откроется – нет сомнений.

Контролировать талибов значит контролировать огромный серый рынок терроризма. Этих ребят не стоит просить дважды, и все они ненавидят США и их союзников в Европе. Денег на войну в России не жалеют, а грязными методами владеют в совершенстве.

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Кремль всегда сначала действует исподтишка: Янукович в Украине, "зелёные человечки" в Крыму, ряженые в сепаратистов на Донбассе, любители шпилей в Солсбери, Навальный – этот вообще "сам себя отравил", и так далее.

Украина слишком далеко отошла от России

Уход США из Афганистана – это ещё одно знаковое событие 2021 года. Вектор интереса сместился.

США больше не будут помогать тем странам, которые хотят только американских денег, но ничего не делают для достижения демократии, и сосредоточится на тех странах, которые уже на пути развития.

Я бы хотел, чтобы такой страной была Украина. Чтобы США, Евросоюз и НАТО помогали нам не только потому, что мы последний рубеж Путина, последняя преграда, которую, не дай Бог, сметёт русский мир на пути к мировому господству, как варвары на пути в Рим.

Я хочу, чтобы нам помогали потому, что мы сами строим свою страну. Не из жалости, а как партнёрам. Жрать своих соседей, даже если у тебя есть ядерная бомба, это плохо, и всегда в истории заканчивалось плохо.

В 2021 году стало ясно: та сама красная линия, где кончается европейский мир на нашем континенте и начинается беспощадный русский – сейчас это линия разграничения на Донбассе. И это главный итог для меня.

Важно Если Запад пошатнется, мы все равно будем защищаться, – Кулеба об агрессии России

Когда-то в годы Второй мировой войны Украина и Беларусь стали первыми на пути армии Рейха. Сегодня ровно наоборот. Мы снова первые, но на пути другой кровожадной империи. Беларусь уже в плену, но Украина должна бороться.

Мы уже потеряли достаточно наших людей в этой войне, чтобы сдаться. И слишком далеко отошли от России, чтобы она пощадила тех, кто живёт здесь.

Это ещё один итог 2021 года – мы больше не "один народ". Из "братьев, угнетаемых бандеровской властью", украинцы стали для россиян врагами. Традиционное снисхождение сменилось откровенным высокомерием и ненавистью к тем, кто позволил себе жить собственной жизнью, а не под крылом империи.

Для Украины 2022 год будет годом выбора. Как и прошлый, как и каждый день в жизни – это выбор. Я надеюсь, 2022 год начнётся с выбора судьи Антикоррупционного суда.

Боюсь, если наша власть не возьмётся за реальные реформы, то голосовать за неё на следующих выборах будет некому. Не потому, что не захотят, а потому что уедут.