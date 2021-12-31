В условиях угрозы полномасштабного вторжения России на украинские земли глава Министерства иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил о решимости действий Украины в вопросах защиты.
Читайте также Стратегия безумца, – Кулеба сравнил действия России с СССР во времена Карибского кризиса
Кулеба подчеркнул, что Украина будет защищаться от России
Министр напомнил, что Украина уже почти восемь лет защищается от российской агрессии. Кулеба обратил внимание, что страна делает это несмотря на то, что не является членом НАТО.
Мы способны защищаться. Если Запад пошатнется и выберет умиротворение, мы все равно будем защищать себя,
– заявил глава МИД.
Он не сомневается, что украинцы будут бороться за свое право на существование и собственное будущее.
Угроза вторжения России в Украину: последние новости
- Еще в октябре 2021 года в западных СМИ начали публиковать информацию о том, что Россия стягивает войска к границе с Украиной и готовится к полномасштабному вторжению. Украинская разведка подтвердила это, уточнив, что государство-агрессор может напасть в конце января – в феврале 2022 года.
- Мир обещает Москве мощные санкции в случае агрессии в отношении Украины – под удар попадет "Северный поток-2" и участие России в системе международных платежей SWIFT.
- Однако Кремль пытается шантажировать международное сообщество. В частности, через ультиматумы Вашингтону и НАТО и обнародование перечня "гарантий безопасности", среди которых запрет Украине стать членом Альянса. Переговоры по этим "гарантиям безопасности" между США и Россией могут состояться в 2022 году.
- Секретарь Совета по нацбезопасности и обороны Алексей Данилов сообщил, что российских войск под украинской границей сейчас меньше, чем во время учений "Запад-2021" в апреле 2021 года. Он убежден, что вероятность вторжения низкая.
- В то же время Кремль продолжает говорить, что эскалацию готовит Украина и союзники. Более того, министр иностранных дел Сергей Лавров пригрозил, что Россия "вмешается в конфликт на Донбассе" из-за "провокаций Киева".
К теме – о российской угрозе в выпуске "WTF": смотрите видео
Текст сообщения Дмитрия Кулебы:
Украина уже почти восемь лет защищается от продолжающейся российской агрессии. Несмотря на то, что не является членом НАТО. Мы способны защищаться. Если Запад пошатнется и изберет умиротворение, мы все равно будем защищать себя, свое право на существование и собственное будущее.