В умовах загрози повномасштабного вторгнення Росії на українські землі очільник Міністерства закордонних справ Дмитро Кулеба заявив про рішучість дій Україні у питаннях захисту.
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Кулеба наголосив, що Україна захищатиметься від Росії
Міністр нагадав, що Україна вже майже вісім років захищається від російської агресії. Кулеба звернув увагу, що країна робить це попри те, що не є членом НАТО.
Ми здатні захищатися. Якщо Захід похитнеться та обере умиротворення, ми все одно будемо захищати себе,
– заявив глава МЗС.
Він не сумнівається, що українці боротимуться за своє право на існування і власне майбутнє.
Загроза вторгнення Росії в Україну: останні новини
- Ще в жовтні 2021 року в західних ЗМІ почали публікувати інформацію про те, що Росія стягує війська до кордону з Україною та готується до повномасштабного вторгнення. Українська розвідка підтвердила це, уточнивши, що держава-агресорка може напасти наприкінці січня – у лютому 2022 року.
- Світ обіцяє Москві потужні санкції у випадку агресії щодо України – під удар потрапить "Північний потік-2" та участь Росії у системі міжнародних платежів SWIFT.
- Однак Кремль намагається шантажувати міжнародну спільноту. Зокрема, через ультиматуми Вашингтону і НАТО та оприлюднення переліку "гарантій безпеки", серед яких заборона Україні стати членом Альянсу. Переговори щодо цих "гарантій безпеки" між США та Росією можуть відбутися у 2022 році.
- Секретар Ради з нацбезпеки і й оборони Олексій Данілов повідомив, що російських військ під українським кордоном зараз менше, ніж під час навчань "Захід-2021" у квітні 2021 року. Він переконаний, що ймовірність вторгнення низька.
- Водночас Кремль продовжує говорити, що ескалацію готує Україна та союзники. Ба більше – міністр закордонних справ Сергій Лавров пригрозив, що Росія "втрутиться у конфлікт на Донбасі" через "провокації Києва".
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Текст допису Дмитра Кулеби:
Україна вже майже вісім років захищається від російської агресії, що триває. Попри те, що не є членом НАТО. Ми здатні захищатися. Якщо Захід похитнеться та обере умиротворення, ми все одно будемо захищати себе, своє право на існування і власне майбутнє.