В умовах загрози повномасштабного вторгнення Росії на українські землі очільник Міністерства закордонних справ Дмитро Кулеба заявив про рішучість дій Україні у питаннях захисту.

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Кулеба наголосив, що Україна захищатиметься від Росії

Міністр нагадав, що Україна вже майже вісім років захищається від російської агресії. Кулеба звернув увагу, що країна робить це попри те, що не є членом НАТО.

Ми здатні захищатися. Якщо Захід похитнеться та обере умиротворення, ми все одно будемо захищати себе,

– заявив глава МЗС.

Він не сумнівається, що українці боротимуться за своє право на існування і власне майбутнє.

Нагадаємо, раніше, оцінюючи загрозу нападу Росії, Кулеба попередив, що ситуація перебуває за один міліметр від червоної лінії. Водночас міністр наголосив, що дипломатія працює – вона не відкочує "температуру" до норми, але стримує її зростання.

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Текст допису Дмитра Кулеби:

Україна вже майже вісім років захищається від російської агресії, що триває. Попри те, що не є членом НАТО. Ми здатні захищатися. Якщо Захід похитнеться та обере умиротворення, ми все одно будемо захищати себе, своє право на існування і власне майбутнє.