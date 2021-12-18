Путин поговорил с премьер-министром Борисом Джонсоном про НАТО, пожаловался лидеру Китая Си Дзинпиню на НАТО и обсудил то же самое НАТО с президентом Финляндии и президентом Франции. НАТО у Путина сквозит из всех щелей.

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Очередные переговоры США и России

Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан провел телефонные переговоры с помощником президента России Юрием Ушаковым. Разумеется, тоже на эту тему.

И лично помощник госсекретаря Карен Донфрид побывала в российском МИДе на переговорах по украинскому вопросу. Очевидно, она привезла из Москвы в Вашингтон те самые требования Путина о гарантиях. А теперь главный вопрос: зачем всё это Путину?

Йенс Столтенберг, генсек НАТО, уже заявил, что Альянс будет расширяться на Восток. Без разрешения Путина, так сказать. И в Кремле прекрасно понимали, что ответ будет именно таким.

Абсолютно ясно, что ни НАТО, ни США в частности не собираются нападать на Россию.

Так же понятно, что ни одно международное объединение, кроме Союзного государства России и Беларуси, и "Талибана", не заинтересовано в нагнетании военной атмосферы и нарушении международного права.

Это прерогатива России и её друзей. А значит, без совсем уж особенной необходимости никто никакие базы НАТО в Украине создавать не станет.

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Путин уже напал

Получается следующий диалог между Россией и Западом: Путин нападёт на Украину, если НАТО будет расширяться на Восток, НАТО будет действовать, если Путин нападёт на Украину. Очень странная истерическая беседа.

Все прекрасно понимают, что Путин уже напал. Никто, даже он сам этого не отрицает.

И сейчас речь идёт только о том, насколько Путин психически здоров, а насколько его верноподданные – изрядно вычищенные внутренними репрессиями – готовы погибать за идею-фикс.

Путин хочет восстановить Советский Союз / Фото Getty Images

Вот в российских СМИ все смеялись над Викторией Нулланд, которая сказала, что президент России хочет восстановить Советский Союз. А зря смеялись. Живя в России много лет, я понял, это правда.

Имперский дух здесь есть даже в мелочах, даже в плитке, которую перекладывают трижды за год. Ампир – этим словом можно назвать то, что внешне окружает Путина и его команду, его резиденцию, его столицу. Неограниченная власть и ее сохранение – то, к чему он стремится.

Путин – царь в позолоченном бункере

Возрождать империю с царским брендом – а Путин именно царь в позолоченном бункере, это вам не семинарист в потёртом кителе, у которого как-то не очень, плоховато всё закончилось. Поэтому российский лидер создаёт нечто среднее, с учётом прежних ошибок.

Советский союз, но с патриархом по правую руку, патриотизм, но в швейцарских часах. Высокий рейтинг, любовь народа – я уверен, абсолютно искренняя, – у него уже есть. Осталось добиться международного признания. Спорт. Космос.

Медали спортсменов несуществующей страны, без флага, не приносят радости, а ракеты российские вполне сойдут для забивания гвоздей. Да, в XXI веке, чтобы быть империей, нужна гибкость, скорость и мозги. Из бункера как-то не очень это получается .

Убивать в России умеют и любят

Но вот война. Убивать в России умеют и любят. Пожирать, как свинья, своих сыновей – и чужих тоже. Даже дело вашего покорного слуги это доказывает. Если раньше только гражданам России нельзя было говорить правду, то теперь и иностранцам.

Но вернёмся к крови. США и Евросоюз в один голос заявляют, что открытое нападение – или дальнейшее нападение, называйте, как хотите – короче, новая агрессия в отношении Украины грозит России сокрушительными санкциями.

И что, хочу я спросить? Огромная страна, где деньги текут прямо из газовой трубы, а если там не хватит, возьмут из нефтяной скважины.

Страна, где люди десятилетиями ждут, когда придёт Путин и лично, с гаечным ключом проведёт им канализацию. А голосуют за него по любви. Какие санкции могут помешать этой стране?

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Тем более, что не всегда их так просто ввести. Франция, Германия, Италия и Испания – крупнейшие игроки ЕС пока не готовы к этому. И уж точно никто не хочет воевать с Россией в открытую.

Украина должна быть готовой сама защищаться

А Путину нужно закрепить статус своей страны. Именно поэтому он требует гарантий – он требует международного признания своей империи. Требует равноправия, по-русски – это поклонение.

А на базы НАТО плевать он хотел, и без баз найдутся поводы, чтобы напасть на любую соседнюю страну. Ну, кроме Беларуси – бессмысленно гадить в собственный карман.

Украина должна быть готовой сама защищаться и сама добиваться гарантий безопасности. Потому что сейчас мы имеет картину, перевёрнутую Россией: насильник просит защитить его от жертвы.

Путин требует международного признания своей империи / Фото Getty Images

Меж тем "Газпром" официально выполнил обязательства по транзиту газа через

Украину в уходящем году и принципиально не стал обсуждать никакие контакты после 2024 года.

Россия верит в "Северный поток-2". И, возможно, не верит в способность Украины защищать свои интересы и безопасность.

Несмотря на заявления нового министра иностранных дел Германии Анналены Бербок о том, что структуры газопровода не соответствуют нормам ЕС, "Свереный Поток-2" всё равно запустится. Не при этом, так при следующем правительстве. Это развяжет руки российской власти.

Украина делает важные шаги для интеграции

После встречи с Владимиром Зеленским Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что не видит снижения количества российских войск на границе с Украиной. И не увидит. Да, Украина делает важные шаги для интеграции с Евросоюзом, да, нам помогают западные партнёры.

Но уж не внутренняя грызня помешала президенту Украины играть на шаг вперёд и предвидеть ситуацию истерики с НАТО в исполнении Владимира Путина. Несомненно, это недосмотр нашей внешней политики.

Внутренняя грызня помешала Зеленскому играть на шаг вперёд / Фото Getty Images

Безсомнения чека из информационной гранаты вытянута и сама граната брошена, и теперь у США и НАТО нет возможности игнорировать претензии президента Росиии – у него ведь ещё ядерная бомба, а Украине будет стоить большого труда перехватить инициативу.

Кстати, Грузия, Молдова и Украина договорились сообща идти в Евросоюз. Это хорошо. Осталось начать выполнять обязательства перед собой, то есть перед гражданами Украины и Западом, закончить судебную реформу и назначить руководителя САП, не для Байдена, а для себя.

Мир не знает, что происходит на Донбассе

Россия устроила на Донбассе не просто геноцид. Если с Крымом всё понятно – территория захвачена. Кто хотел или мог уехать в свободную Украину, уехал, несогласных посадили. То с Донбассом ситуация другая.

Там происходит не только геноцид современного поколения, Россия там проводит чудовищный фашистский эксперимент, соревнование по безумию.

Цивилизованный мир достоверно не знает, что там происходит: журналистов нет, есть сотрудники ГРУ и прочие пропагандоны, которые в жизни не скажут, если кто-то там недоволен новой властью.

А сами недовольные отправляются на подвал. И вот уже новые поколения детей растут внутри этого жуткого эксперимента – настоящего железного купола, из которого сверху капает кровь.

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Никакого будущего в регионе, некогда бывшем одним из передовых в Украине, теперь нет. И вряд ли будет. Ненависть и ложь, которую сеет условная "газета Правда" в лице холдинга ВГТРК и его цепных псов, прости спикеров.

Кстати, что-то ни один их политологов патриотов и поэтесс не возвращается туда жить, не рожает там своих детей и даже не ездит в санаторий.

А молодежь покидает несуществующие республики в поисках нормальной жизни.

Странно, не правда ли. Ведь там настоящий советский рай, установленный Россией. Нет, не тот, где колбаса по 2,2, а тот, где за анекдоты давали 20 лет без права переписки.

Большинство украинцев считают Россию врагом

А теперь вам хочется, чтобы Украина взяла всё дерьмо, которое вы там наделали, обратно, вбухивала свои деньги и платила пенсии инвалидам вашей войны. Чтобы они потом выбрали президентом Медведчука? Или любого другого ставленника Путина.

Вам хочется инфицировать украинский народ своим "русским миром", а потом вернуть его в Украину. Это было бы легче, чем воевать.

Ну так хрен вам. По опросам агенства "Рейтинг", 72% украинцев считают Россию враждебной страной. Не буду гадать, это результат просмотра российских телеканалов или просто прозрение.

Интервью Лукашенко

Ни один лидер в мире, думаю, за последние время не дал столько интервью, сколько Александр Лукашенко. Политическое и видимо личное одиночество толкает его на разговоры со всем СМИ мира.

Нелегко, когда народ тебя ненавидит, а из лидеров с тобой общается только очень занятый Путин. И ещё, конечно, непризнанный никем из цивилизованного мира, Лукашенко страдает от этого непризнания.

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И даже самолёты теперь не летают над его страной. А самое печальное для якобы президента Беларуси – скандал с беженцами иссяк. Евросоюз назвал это победой своей дипломатии. А про Лукашенко – ни слова.

Очевидно, великий колхозник ожидал медали. И кредита. Ну ничего, получит их от Путина.

Сложно предположить, что именно заставляет Лукашенко говорить такие вещи, но зацикленность на США и подобострастие к Путину на лицо. Лукашенко скоро заскучает, да и деньги нужны, а значит, после Нового года нам стоит ждать от него какой-то новой гадости.

И возможно, он воплотит в жизнь какие-то свои прошлые угрозы, типа российских баз или перекрытия газа Европе. Займ в 3,5 миллиарда долларов от России уже анонсирован.



Россия доверяет Лукашенко / Фото Getty Images

Лукашенко очень нужен, потому что Беларусь – это медведь, которого Путин виртуально возит по всем просторам цивилизованного мира, как бы говоря "могло бы быть и так". Навальному пока дали всего-то пару лет, а могли бы 18.

Россия доверяет Лукашенко.

Смотрите, например россиянку Софью Сапегу, захваченную Беларусью в золожники и посаженную в тюрьму, никто вызволять не спешит, а вот россиянина Владимира Красикова, приговорённого в Берлине за убийство – очень даже.

Если бы Сапега тоже служила в ФСБ, и за неё бы вписались. Поэтому и выслали российских дипломатов из Берлина, это убийство было признано "государственным терроризмом" со стороны России.

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Никакие спецслужбы не могут просто так убивать людей на чужой территории. И Германия это доказала. Пусть российский МИД сколько угодно кричит "что это был террорист". Просто в мире есть вещи, которые делать нельзя. А Россия считает, можно.