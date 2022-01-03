У грудні українського журналіста викликали у прокуратуру Москви на допит. Російські ЗМІ почали переслідування Цимбалюка – за його проукраїнські висловлювання.
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Цимбалюк каже, що існує загроза його безпеці
Я виїхав із Росії, оскільки вважаю, що є загроза моїй особистій безпеці. Російська хунта, здається, себе проявила. І зараз нібито вони кажуть, що відкликали виклик на допит, але це не означає, що його не буде знову,
– розповів Цимбалюк в інтерв'ю.
Журналіст наголосив, що він отримував багато сигналів у тому, що "за нього взялись серйозно". Протягом 2 місяців ЗМІ Росії "пророкували" Цимбалюку великі проблеми: були навіть повідомлення про те, що він – шпигун.
Журналіст каже, що не збирався залишатись в Росії
Попри те, що я прожив там 13 років і пропрацював кореспондентом агентства УНІАН, я ніколи не збирався там залишатися. І навіть якщо я туди більше не повернуся – це мене теж влаштує,
– пояснив Цимбалюк.
Проте захищати свої інтереси Цимбалюк в Росії буде, у цьому йому допомагає адвокат Микола Полозов. Журналіст хоче переконатись, що він не потрапить в розшук Інтерполу.
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Що відомо про роботу Романа Цимбалюка з Росії:
- Цимбалюк – український журналіст, який понад 10 років працював у Москві для інформагентства УНІАН.
- Також медійник співпрацював з "1+1" та "Радіо Свобода".
- Цимбалюк відомий своїми гострими питаннями до президента Росії. Він, зокрема, запитував про війну на Донбасі.
- У 2017 році журналіста вже затримували у Москві.
- На 24 каналі Роман Цимбалюк веде відеоблог "Зради і перемоги".
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