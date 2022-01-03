У грудні українського журналіста викликали у прокуратуру Москви на допит. Російські ЗМІ почали переслідування Цимбалюка – за його проукраїнські висловлювання.

Актуально Росія залишилась надто далеко: 2021 рік показав справжнє обличчя людства

Цимбалюк каже, що існує загроза його безпеці

Я виїхав із Росії, оскільки вважаю, що є загроза моїй особистій безпеці. Російська хунта, здається, себе проявила. І зараз нібито вони кажуть, що відкликали виклик на допит, але це не означає, що його не буде знову,

– розповів Цимбалюк в інтерв'ю.

Журналіст наголосив, що він отримував багато сигналів у тому, що "за нього взялись серйозно". Протягом 2 місяців ЗМІ Росії "пророкували" Цимбалюку великі проблеми: були навіть повідомлення про те, що він – шпигун.

Журналіст каже, що не збирався залишатись в Росії

Попри те, що я прожив там 13 років і пропрацював кореспондентом агентства УНІАН, я ніколи не збирався там залишатися. І навіть якщо я туди більше не повернуся – це мене теж влаштує,

– пояснив Цимбалюк.

Проте захищати свої інтереси Цимбалюк в Росії буде, у цьому йому допомагає адвокат Микола Полозов. Журналіст хоче переконатись, що він не потрапить в розшук Інтерполу.

Зверніть увагу! Цимбалюк розповів, що не може стверджувати, що справа взагалі існує. Про повістку до прокуратури повідомляли ЗМІ, проте адвокату повідомили, що її відкликали.

Читайте також Українського режисера Лавренчука затримали в Італії на вимогу Росії: справа на контролі у МЗС

Що відомо про роботу Романа Цимбалюка з Росії:

Цимбалюк – український журналіст, який понад 10 років працював у Москві для інформагентства УНІАН.

Також медійник співпрацював з "1+1" та "Радіо Свобода".

Цимбалюк відомий своїми гострими питаннями до президента Росії. Він, зокрема, запитував про війну на Донбасі.

У 2017 році журналіста вже затримували у Москві.

На 24 каналі Роман Цимбалюк веде відеоблог "Зради і перемоги".

Дивіться про "імператорські замашки" Путіна у програмі Романа Цимбалюка "Зради і перемоги":