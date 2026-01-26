"Мы играем, вы танцуете": премьер-министр Армении Пашинян основал собственную музыкальную группу

Премьер-министр Армении Никол Пашинян создал собственный музыкальный коллектив. Политик опубликовал в соцсетях лого и название своего бэнда, а также пригласил всех на первое выступление.

Соответствующую новость опубликовало издание Armenia Today.

Читайте также Самолет премьера Армении Пашиняна застрял в небе над Москвой из-за атаки дронов

Что известно о группе Пашиняна?

Коллектив Пашиняна называется "Варчабенд" – название состоит из первых двух слогов слова "премьер" на армянском и слова "бэнд".

16 января политик сообщил, что первое выступление коллектива состоится в Ереване 30 января. Он пообещал также дополнительно сообщить место выступления – посетить концерт можно только при условии предварительной регистрации.

Приглашаю на танцплощадку. Мы играем, вы танцуете,

– написал Пашинян.

В августе 2025 года местные СМИ уже сообщали, что Пашинян и его жена Анна Акопян начали изучать музыкальные инструменты, в частности осваивать игру на гитаре и ударных.

Впоследствии премьер несколько раз публиковал видео, на которых он играет на ударных.

Армения и Азербайджан заключили мирное соглашение