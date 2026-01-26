Укр Рус
26 января, 01:33
2

"Мы играем, вы танцуете": премьер-министр Армении Пашинян основал собственную музыкальную группу

Полина Буянова
Основные тезисы
  • Премьер-министр Армении Никол Пашинян основал музыкальную группу "Варчабенд" и анонсировал первое выступление в Ереване 30 января.
  • В августе 2025 года Пашинян и его жена начали изучать музыкальные инструменты, в частности гитару и ударные.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян создал собственный музыкальный коллектив. Политик опубликовал в соцсетях лого и название своего бэнда, а также пригласил всех на первое выступление.

Соответствующую новость опубликовало издание Armenia Today.

Что известно о группе Пашиняна?

Коллектив Пашиняна называется "Варчабенд" – название состоит из первых двух слогов слова "премьер" на армянском и слова "бэнд".

16 января политик сообщил, что первое выступление коллектива состоится в Ереване 30 января. Он пообещал также дополнительно сообщить место выступления – посетить концерт можно только при условии предварительной регистрации.

Приглашаю на танцплощадку. Мы играем, вы танцуете, 
– написал Пашинян.

В августе 2025 года местные СМИ уже сообщали, что Пашинян и его жена Анна Акопян начали изучать музыкальные инструменты, в частности осваивать игру на гитаре и ударных.

Впоследствии премьер несколько раз публиковал видео, на которых он играет на ударных.

Армения и Азербайджан заключили мирное соглашение

  • 8 августа 2025 года Армения и Азербайджан подписали мирное соглашение. Согласно документу, страны признают и будут уважать суверенитет, территориальную целостность, нерушимость международных границ и политическую независимость друг друга.
     

  • Армения и Азербайджан согласились на создание транзитного коридора, который будет называться "Маршрут Трампа ради международного мира и процветания".
     

  • После заключения соглашения лидеры Армении и Азербайджана выступили с предложением номинировать Дональда Трампа на Нобелевскую премию мира.