Как сообщил корреспондент 24 Канала из Николаева Александр Матюшенко, здание отеля получило значительные повреждения. Также произошел пожар, который оперативно ликвидировали. К счастью, пострадавших или погибших нет.
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Второй прилет более серьезный
В администрации заведения заметили, что убытки, нанесенные гостиницы, – колоссальные: выбитые окна, межкомнатные двери, кое-где потолок. Также повреждены летние площадки, терраса.
Это уже второй прилет во время полномасштабного вторжения. Первый раз пострадали только наши летние площадки, был прилет по бассейну и возле гостиницы. В этот раз уже более серьезно,
– сказала управляющая гостиницей Виктория.
Она подчеркнула, что в заведении проживали только гражданские. Во время вражеской атаки они находились в отеле.
Рядом с отелем пострадал еще другой. В нем выбило окна, также дроновая атака повредила автомобили. Задел и местный рекреационный объект и объект теплоэнергетики.
Что известно об атаке по Николаеву
- 28 апреля в 4:45 русские оккупанты атаковали Николаев дронами-камикадзе "Шахед". В результате обстрела начался пожар.
- В Государственной службе по чрезвычайным ситуациям сообщили, что огонь охватил 20 квадратных метров. К тушению пожара привлекли 14 пожарных, а также 3 единицы техники.
- Командующий Воздушными силами Николай Олещук утром сообщил, что всего ночью ликвидировали 5 дронов: четыре из них– это "Шахеды". А один – неустановленного типа.
- Российские пропагандисты цинично заявили якобы в отеле проживали военные. То, что это абсолютная ложь в эфире телемарафона подтвердил городской голова Николаева Александр Сенкевич.