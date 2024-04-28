Как сообщил корреспондент 24 Канала из Николаева Александр Матюшенко, здание отеля получило значительные повреждения. Также произошел пожар, который оперативно ликвидировали. К счастью, пострадавших или погибших нет.

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Второй прилет более серьезный

В администрации заведения заметили, что убытки, нанесенные гостиницы, – колоссальные: выбитые окна, межкомнатные двери, кое-где потолок. Также повреждены летние площадки, терраса.

Это уже второй прилет во время полномасштабного вторжения. Первый раз пострадали только наши летние площадки, был прилет по бассейну и возле гостиницы. В этот раз уже более серьезно,

– сказала управляющая гостиницей Виктория.

Она подчеркнула, что в заведении проживали только гражданские. Во время вражеской атаки они находились в отеле.

Рядом с отелем пострадал еще другой. В нем выбило окна, также дроновая атака повредила автомобили. Задел и местный рекреационный объект и объект теплоэнергетики.

Что известно об атаке по Николаеву