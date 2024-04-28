Як повідомив кореспондент 24 Каналу з Миколаєва Олександр Матюшенко, будівля готелю зазнала значних пошкоджень. Також сталася пожежа, яку оперативно ліквідували вогнеборці. На щастя, постраждалих чи загиблих немає.

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Другий приліт більш серйозний

В адміністрації закладу зауважили, що збитки, завдані готелю, – колосальні: вибиті вікна, міжкімнатні двері, подекуди стеля. Також пошкоджені літні майданчики, тераса.

Це вже другий приліт під час повномасштабного вторгнення. Першого разу постраждали тільки наші літні майданчики, був приліт по басейну та біля готелю. На цей раз вже більш серйозно,

– сказала керуюча готелем Вікторія.

Вона наголосила, що в закладі проживали лише цивільні. Під час ворожої атаки вони перебували в готелі.

Поряд із цим готелем постраждав ще інший. У ньому вибило вікна, також дронова атака пошкодила автомобілі. Зачепило і місцевий рекреаційний об'єкт та об'єкт теплоенергетики.

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