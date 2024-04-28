Як повідомив кореспондент 24 Каналу з Миколаєва Олександр Матюшенко, будівля готелю зазнала значних пошкоджень. Також сталася пожежа, яку оперативно ліквідували вогнеборці. На щастя, постраждалих чи загиблих немає.
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Другий приліт більш серйозний
В адміністрації закладу зауважили, що збитки, завдані готелю, – колосальні: вибиті вікна, міжкімнатні двері, подекуди стеля. Також пошкоджені літні майданчики, тераса.
Це вже другий приліт під час повномасштабного вторгнення. Першого разу постраждали тільки наші літні майданчики, був приліт по басейну та біля готелю. На цей раз вже більш серйозно,
– сказала керуюча готелем Вікторія.
Вона наголосила, що в закладі проживали лише цивільні. Під час ворожої атаки вони перебували в готелі.
Поряд із цим готелем постраждав ще інший. У ньому вибило вікна, також дронова атака пошкодила автомобілі. Зачепило і місцевий рекреаційний об'єкт та об'єкт теплоенергетики.
Що відомо про атаку по Миколаєву
- 28 квітня о 4:45 російські окупанти атакували Миколаїв дронами-камікадзе "Шахед". Унаслідок обстрілу зайнялася пожежа.
- У Державній службі з надзвичайних ситуацій повідомили, що вогонь охопив 20 квадратних метрів. До гасіння пожежі залучили 14 вогнеборців, а також 3 одиниці техніки.
- Командувач Повітряних сил Микола Олещук зранку повідомив, що загалом вночі ліквідували 5 дронів: чотири з них – це "Шахеди". А один – невстановленого типу.
- Російські пропагандисти цинічно заявили буцімто в готелі проживали військові. Те, що це абсолютна брехня в етері телемарафону підтвердив міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич.