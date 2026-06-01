Николаев атакуют дроны: в городе грохочут взрывы

Вечером в понедельник, 1 июня, в Николаеве прогремели взрывы. В это время в регионе была объявлена воздушная тревога.

Об этом сообщают корреспонденты 24 Канала.

Читайте также На Украину надвигаются новые волны "Шахедов": в Киеве гремели взрывы

Что известно о взрывах в Николаеве?

Воздушную тревогу из-за угрозы БпЛА в Николаевском районе объявили в 21:19.

Впоследствии Воздушные силы ВСУ сообщили, что в направлении областного центра с востока движется группа вражеских беспилотников.

Уже около 22:54 в Николаеве прогремели взрывы.

Атаку также прокомментировал городской голова Александр Сенкевич. Он отметил, что угроза ударных дронов для города продолжается.

По состоянию на момент публикации местные власти Николаева не сообщали о последствиях вражеской атаки или разрушениях в городе.

Обратите внимание! Оперативно о тревогах, ракетной опасности, угрозе ударных БпЛА для всех областей, взрывах, а также последствиях российских атак читайте в нашем телеграм-канале.

Напомним, 1 июня Владимир Зеленский призвал украинцев обращать внимание на воздушные тревоги в ближайшие дни и обязательно пользоваться укрытиями.

Ранее президент также сообщал о подготовке оккупантов к новому массированному удару – соответствующие данные получила украинская разведка.

Враг продолжает удары: последние новости

1 июня российские войска нанесли удар по Черниговской области. В результате атаки ранения получил 15-летний мальчик – сейчас он находится в тяжелом состоянии.

Кроме того, в селе Мощенка под прицелом оккупантов оказался частный дом – на месте прилета вспыхнул пожар.

В этот же день под атакой была Сумщина: в Конотопе враг ударил по больнице. Местные власти уточнили, что это было не падение "Шахеда", а целенаправленный удар по медучреждению. К счастью, в результате атаки никто не пострадал.