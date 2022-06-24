Николаев могли обстрелять с "Точки-У": россияне промахнулись и попали в уличную уборную

Россияне каждый день выпускают по украинским городам свои ракеты. Больше страдают регионы, которые расположены ближе к местам ожесточенных боевых действий.

В частности, под обстрелы попадают области на Востоке и на юге и приграничья Севера. В Оперативном командовании "Юг" рассказали о таких циничных обстрелах города Николаева.

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Хотели в телебашню, но попали в туалет.

Николаевскую область обстреляли вечером 23 июня. Под ударом оказалось село Новониколаевка Первомайской общины. Из-за циничной атаки российских оккупантов один человек погиб, четыре получили ранения. Также вражеская ракета разрушила один дом, еще несколько жилых домов получили повреждения.

Утром город Николаев и его пригород российские захватчики также атаковали. Стреляли из тяжелой ствольной артиллерии и предположительно ракетного комплекса "Точка-У". Огонь враг вел по направлению временно оккупированных территорий Херсонской области.

Из-за этого обстрела повреждена территория и несколько автомобилей гражданского автопредприятия Российские оккупанты пытались попасть ракетой в одну из телебашен города. Но она эпически в очередной раз попала в уличную уборную.

Ракета россиян попала не туда: смотрите видео

Усилиями кремлевских пропагандистов телевизионное вещание в голове оккупантов тесно сочетается с содержанием туалета,

– убеждены наши военные.

К сожалению, их обстрелы не прекращаются, чем наносят Украине значительные потери.

Ситуация в Николаеве

Город почти каждый день под атакой. Поэтому в Николаеве много разрушений и жертв. Но цели, в которые они попадают далеко от военных. Например, недавно ракета прилетела в братскую могилу солдат советской армии. Они погибли при освобождении Николаева. Мэр Александр Сенкевич заверил, что после победы там все починят и наведут порядок.

Также под одним из обстрелов Николаева российские оккупанты попали в зерновый терминал, который построили США. Обстрел был 22 июня. Тогда в Николаеве прилетело 9 российских ракет по портовой инфраструктуре. В результате обстрела загорелись зерновые терминалы, среди которых построили США. Ракеты, прилетевшие по Николаеву, были выпущены из российской подлодки.

Распространяет враг и разные фейки для жителей Николаева и области. Один из недавних – это то, что людей должны эвакуировать. В городе из-за этого возникла паника и страх. Глава Николаевской областной военной администрации опроверг эти слухи. По его словам, оснований для паники нет, как и эвакуации из Николаева.

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