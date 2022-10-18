Об этом 24 каналу рассказал корреспондент из Николаева Александр Матюшенко. Он также отметил, что, 18 октября, около 2 часов ночи, Николаев в очередной раз подвергся ракетным обстрелам. Россияне снова использовали для обстрела города зенитные ракеты С-300.

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По словам журналиста, удары оккупантов пришлись на центр, в том числе были удары в центральный район Николаева. Повреждения получили многоэтажные жилые дома, а также сквер.

К сожалению, в результате обстрелов разрушен двухэтажный жилой дом, работники ГСЧС провели там аварийно-спасательные работы, – говорит Матюшенко.

По словам спасателя, из-под завалов вытащили тело мужчины. Оккупанты разрушили дом, но ГСЧС-никам удалось спасти собаку – таксу.

Подробнее об обстрелах Николаева и спасении собаки: смотрите видео

После ночных обстрелов в Николаеве исчез свет, но к утру – электроэнероснабжение уже восстановили.

Россияне использует иранские беспилотники для террора украинцев

Россияне начали активно использовать дроны типа "Shahed-136" против Украины. Похоже, что оккупанты стали экономнее использовать ракеты, однако не готовы упускать случая нанести разрушения.

Однако украинцы научились довольно ловко сбивать иранские "шахиды". Например, в Воздушном командовании "Центр" поделились, что вечером 17 октября защитники смогли уничтожить 8 дронов-камикадзе.

Как спастись от дрона-камикадзе/ Инфографика 24 канала

Опасность обстрелов со стороны России беспилотниками сохраняется. Важно знать, как узнать вражеский дрон и что делать, если вы находитесь под обстрелами.