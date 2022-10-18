Про це 24 каналу розповів кореспондент із Миколаєва Олександр Матюшенко. Він також зазначив, що, 18 жовтня, близько 2 години ночі, Миколаїв вкотре зазнав ракетного обстрілу. Росіяни знову використали для обстрілу міста зенітні ракети С-300.

Читайте також Зеленський опублікував моторошне відео після обстрілу Миколаєва

За словами журналіста, удари окупантів припали на середмістя, зокрема були удари у центральний район Миколаєва. Пошкоджень зазнали багатоповерхові житлові будинки, а також сквер.

На жаль, внаслідок обстрілів зруйнований двоповерховий житловий будинок, працівники ДСНС провели там аварійно-рятувальні роботи, – каже Матюшенко.

За словами рятувальника, з-під завалів витягли тіло чоловіка. Будинок окупанти зруйнували, але ДСНС-никам вдалось врятувати собаку – таксу.

Детальніше про обстріли Миколаєва та порятунок собаки: дивіться відео

Після нічних обстрілів у Миколаєві зникло світло, але на ранок – електроенергію вже відновили.

Росіяни використовує іранські безпілотники для терору українців

Росіяни почали активно використовувати дрони типу "Shahed-136" проти України. Схоже, що окупанти стали економніше використовувати ракети, проте не готові впускати нагоди завдати руйнувань.

А проте українці навчилися доволі вправно збивати іранські "шахіди". Наприклад, у Повітряному командуванні "Центр" поділилися, що ввечері 17 жовтня захисники змогли знищити аж 8 дронів-камікадзе.

Як врятуватись від дрона-камікадзе/ Інфографіка 24 каналу

Небезпека обстрілів з боку Росії безпілотниками зберігається. Важливо знати, як упізнати ворожий дрон та що треба робити, якщо ви знаходитеся під обстрілами.