Український лідер заявив, що росіяни продовжують тероризувати мирних людей. Також він показав наслідки прильотів у Миколаєві.

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Як Зеленський відреагував на обстріли

Україна під обстрілами окупантів. Вони продовжують робити те, що вміють найкраще, – тероризувати і вбивати мирних людей,

– заявив президент.

Як розповів Зеленський, у Миколаєві ракетами C-300 ворог зруйнував житловий будинок. Внаслідок цього загинула людина. Також був удар по квітковому ринку, каштановому скверу.

"Цікаво, з чим на цих абсолютно мирних об’єктах боролися російські терористи? Держава-терорист нічого не змінить для себе ось отакими діями. Лише підтвердить свою руйнівну і вбивчу суть, за що неодмінно відповідатиме", – підкреслив український лідер.

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Що відомо про обстріл Миколаєва

У ніч проти 18 жовтня окупанти гатили по Миколаївщині. Через обстріл було зруйновано один з житлових будинків. На жаль, є загиблий.

Так, росіяни поцілили у двоповерховий житловий будинок Миколаєва. За даними голови Миколаївської ОВА Віталія Кіма, ракета с-300 влучила у будівлю і зруйнувала її. Під завалами рятувальники знайшли тіло чоловіка.

Очільник ОВА розповів, що окупанти також повністю зруйнували квітковий ринок.

До речі, після цього в обласному центрі та деяких районах зникло світло. Згодом Кім повідомив, що у місті відновили електропостачання.

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